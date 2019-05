Alexis Lafrenière couronné à Halifax

Alexis Lafrenière a couronné une saison de rêve sur le plan individuel, samedi, en étant nommé le joueur par excellence au Canada, suivant les traces de Sidney Crosby (2004 et 2005) et de Brad Richards (2000) qui ont aussi gravé leur nom sur le trophée comme porte-couleurs de l’Océanic de Rimouski.

À 17 ans, Lafrenière devient seulement le sixième joueur de l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à rafler cet honneur avant d’avoir atteint l’âge de la majorité, le premier depuis l’ancienne vedette des Mooseheads et actuel attaquant du Canadien de Montréal, Jonathan Drouin, en 2013. Crosby avait remporté le titre à 16 et 17 ans.

À sa deuxième saison dans le Bas-Saint-Laurent, le talentueux attaquant de Saint-Eustache s’est hissé au troisième rang des pointeurs du circuit Courteau en vertu d’une récolte de 37 buts, 68 mentions d’aide et 105 points en 61 rencontres. Malgré ces chiffres spectaculaires, le candidat admissible au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020 a vanté l’apport de ses coéquipiers après avoir posé en compagnie de l’immense trophée au tout nouveau Centre des congrès de Halifax.

«C’est gros. C’est vraiment un bel honneur de pouvoir gagner ce trophée-là. Oui, c’est un prix individuel, mais il y a toujours une équipe qui a travaillé avec moi et les entraîneurs m’ont aussi beaucoup aidé pour que je connaisse une bonne saison et que je m’améliore», a souligné Lafrenière, qui a succédé à l’attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Alex Barré-Boulet, vainqueur l’an passé.

De gros noms

En plus de Drouin et de Crosby, Pierre-Marc Bouchard (Chicoutimi, 2002), Pat Lafontaine (Verdun, 1983) et Dale Hawerchuk (Cornwall, 1981) ont été les récipiendaires du prix le plus convoité de la Ligue canadienne à leur saison de 17 ans. Connor McDavid, Luc Robitaille et Mario Lemieux, entre autres, ont aussi touché à cet honneur dans le passé.

«Ce sont de gros noms et c’est le fun de faire partie de cette liste. Mais comme j’ai dit, j’ai été bien entouré cette année par des 20 ans comme [Jimmy] Huntington et [Olivier] Garneau sur ma ligne. Ça m’a beaucoup aidé à me développer et à devenir un meilleur joueur, a-t-il poursuivi.

«C’est toujours plaisant d’être reconnu par la Ligue canadienne, mais j’essaie de ne pas trop me préoccuper de ces affaires-là. Je continue à travailler et je veux être le meilleur chaque jour. C’est mon état d’esprit.»

Lafrenière, dont le club a été balayé en demi-finale des séries par les Huskies, s’était aussi déplacé dans la ville hôte du tournoi de la Coupe Memorial l’an passé où il avait été élu recrue de l’année. L’an prochain, le jeune prodige espère figurer parmi les engagés à Kelowna plutôt que de se contenter de camper le rôle de spectateur.

«On va travailler pour ça, a-t-il lâché en esquivant un sourire. Cette année, on a perdu en demi-finale et l’année prochaine, on veut être déterminés à se rendre le plus loin possible. Ce sera une grosse année pour moi. Et la Coupe Memorial, ce serait quelque chose de plaisant.»

Pouliot récompensé

Même s’il vise le titre national à l’enjeu dimanche soir, l’entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, s’est dit fier d’avoir été récompensé à l’échelle du pays pour son œuvre derrière le banc. «Quand tu as des récompenses comme ça, il y a une grosse part du crédit qui revient aux joueurs et aux membres du personnel qui m’entourent», a-t-il reconnu.

Au final, il a coiffé son bon ami André Tourigny, des 67’s d’Ottawa. Les Huskies ont fini au sommet et ont notamment connu une séquence de 25 victoires de suite pendant les activités saisonnières pour égaler un record.

«Je suis privilégié d’être à Rouyn et il ne faut jamais oublier qu’André a jeté les bases de cette organisation, a mentionné Pouliot au sujet de son ancien patron avec les Huskies du temps qu’il était adjoint. Quand j’ai décidé d’aller dans le junior après 12 ans dans le midget AAA, c’est avec André que je suis allé parce que je ne voulais pas aller avec n’importe qui. Je voulais voir comment un autre entraîneur faisait les choses et je pense qu’André avait une très bonne réputation.»

Impliqué auprès de la cause des enfants malades à Rimouski, le défenseur de l’Océanic, Charle-Édouard d’Astous a reçu le titre de joueur humanitaire de l’année.

