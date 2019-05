Repêchage: les Rangers se contenteront de Hughes ou Kakko

Possédant le premier choix du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Devils du New Jersey auront un important choix à faire entre Jack Hughes et Kaapo Kakko. Les Rangers de New York, eux, seront plus qu’heureux de sélectionner celui qui restera.

Respectivement classés au premier rang des patineurs nord-américains et européens selon la Centrale de recrutement de la LNH, Hughes et Kakko se démarquent du lot au sein du groupe d’espoirs admissibles au repêchage.

«Je vois déjà au bout de la route que l’un de ces deux gars – si on choisit l’un d’eux – deviendra l’un des meilleurs joueurs du circuit et que les partisans auront beaucoup de plaisir à le regarder au Madison Square Garden», a dit le nouveau président des Rangers John Davidson, récemment.

«Ce genre de joueur n’est pas fréquent et est dur à trouver. Ils sont spéciaux.»

Les Rangers ne s’attendent pas à connaître l’identité de leur propre sélection avant que le directeur général des Devils, Ray Shero, ne monte sur scène pour parler, le 21 juin à Vancouver.

Les Devils avaient également sélectionné au tout premier rang en 2017, et aucune information n’avait coulé avant que Shero ne mentionne le nom de Nico Hischier sur la tribune. «Je m’attends à ce que ce soit la même chose», a expliqué le DG des Rangers Jeff Gorton.

Mais de l’aveu de Davidson, il ne faut pas s’attendre à une surprise quant à l’identité des deux premiers joueurs qui seront sélectionnés.

«Quand tu évalues les joueurs, il y a les A, les B et les C, et [Hughes et Kakko] sont des A, a concédé Davidson. Les A ne sont pas très fréquents. Et quand tu as une opportunité comme ça, il est difficile d’attendre. Peu importe qui deviendra un Ranger, vous voulez commencer à travailler avec lui tout de suite.»

«C’est une situation où on ne peut pas perdre», a-t-il convenu.