En haltérophilie grâce à «mademoiselle C»!

À l'âge de neuf ans, c'est le film «La mystérieuse mademoiselle C» qui a donné la piqûre de l'haltérophilie à Kristel Ngarlem. Aujourd'hui, la Montréalaise enchaîne les podiums alors qu'elle vise une première participation aux Jeux olympiques.

«Il y avait une petite fille [dans le film] qui faisait de l'haltérophilie et elle avait à peu près mon âge, a-t-elle raconté lors d'un entretien avec TVA Sports. Ma mère a la sclérose en plaques et la petite fille aussi avait une maladie. Je pense que j'ai fait un lien. Parfois, on voit des films ou des oeuvres qui nous touchent un peu plus.»

L’athlète de 23 ans reprend son souffle après avoir mis la main sur plusieurs médailles depuis le début de l'année. Cet été, Ngarlem va appuyer sur l'accélérateur. Elle devra obtenir d'excellents résultats l'automne prochain si elle espère obtenir son billet pour Tokyo 2020.

Notre journaliste Nancy Audet a rencontré une jeune femme déterminée et sereine. Voyez son reportage dans la vidéo ci-dessus.