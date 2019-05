«Il a frappé sa femme directement à la mâchoire»

S’il y a en un qui est contre un retour de Slava Voynov dans la LNH, c’est bien Renaud Lavoie.

L’expert hockey, lors de l’émission «JiC», est revenu sur les événements qui, en bout de ligne, auront causé la suspension de 82 matchs imposée au défenseur droitier.

«Savez-vous ce qui s’est passé, en octobre 2014? Lors d’un party d’Halloween, Voynov est carrément devenu hors de contrôle. Ça commence à l’extérieur du bâtiment où se déroule la fête. Il prend les lunettes de costume de sa femme, les jette au sol et les écrase. Il lui assène ensuite un coup de poing directement à la mâchoire.»

Lavoie poursuit son récit, qui s’apparente franchement à un film d’horreur :

«Voynov et sa femme retournent ensuite à leur domicile, où le Russe tente d’étrangler sa femme à trois reprises. Il pousse également sa conjointe au sol à sept reprises pour ensuite lui donner des coups de pied. Et lorsque cette dernière réussi à se relever, Voynov lui prend la tête et l’envoie directement sur le coin du téléviseur, lui causant une autre coupure.»

«Slava Voynov a décidé d’arrêter sa mascarade lorsqu’il a réalisé qu’il y avait trop de sang dans la chambre à coucher. Ce n’était pas la première fois que le défenseur agressait sa femme.»

Une question inévitable

Pour Renaud Lavoie, une question est inévitable.

«Voynov mérite-t-il de jouer un seul match de plus dans la LNH, où les gens vont l’applaudir, l’aduler s’il marque un but? Est-ce qu’il y a un propriétaire qui est prêt à prendre ce risque? Moi je dis à ce propriétaire-là de ne pas faire ça.»

Le journaliste de TVA Sports poursuit : «Moi je dis que la journée où une concession permet à un gars qui bat sa femme de revenir dans la LNH, cette franchise-là va courir à sa perte. Jouer dans le circuit Bettman est un privilège et non un droit. Pour moi, il n’a plus le droit de jouer dans cette ligue-là».

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.