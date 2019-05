Duel de calage entre deux vedettes des Packers!

Deux joueurs de Packers de Green Bay (NFL) ont momentanément volé la vedette au match no 5 de la finale de l'Est de la NBA entre les Raptors de Toronto et les Bucks de Milwaukee, jeudi.

Lors d'une pause, le joueur de ligne offensive David Bakhtiari et nul autre que le quart étoile Aaron Rodgers se sont défié dans un duel de calage de bière.

Dominant sur le terrain lorsqu'il est en santé, le pivot étoile du «Pack» a des croûtes à manger en ce qui a trait aux buveries... du moins en comparaison avec son coéquipier plus corpulent!

À voir dans la vidéo, ci-dessus.