Tout porte à croire que Dave Tippett serait le nouvel entraîneur des Oilers d'Edmonton.

Tôt vendredi matin, de nombreuses sources, dont Mark Connolly de CBC, avançaient que l'ancien pilote des Coyotes et des Stars avait signé un pacte avec la formation albertaine.

Heard from a solid source tonight that Dave Tippett is the #Oilers new head coach. Locked in, should be announced tomorrow.