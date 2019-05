Cette semaine dans l’univers de la WWE: Brock, une solution à court terme

Publié aujourd'hui à 11h23

• J’ai eu un retentissant 6/11 dans mes prédictions! Ceci dit, puisqu’il était impossible de prédire la victoire de Brock Lesnar, c’est 6/10, ce qui me donne la note de passage!

• Parlant de Brock Lesnar, sa présence et surtout sa victoire ont fait réagir la planète lutte cette semaine. Dans les faits, il s’agit d’une solution à court terme, un « plaster » en bon Québécois! On le ramène pour le Super Showdown, mais aussi pour faire bouger les cotes d’écoute. Et à court terme, il faut admettre que ça a fonctionné.

La réaction de la foule de Hartford à Money in the Bank était très forte lorsque Lesnar est apparu. De plus, ce fut les meilleures cotes d’écoute à Raw depuis plus d’un mois, malgré que la partie de basketball entre Portland et Golden State ait fait les plus grosses cotes d’écoute des séries 2019 de la NBA. Et c’est dû uniquement au fait qu’on a laissé présager la possibilité que Brock pourrait encaisser sa valise lors de l’émission.

Cependant, à long terme, cela pourrait venir hanter la WWE. Elle se devait de se servir de ce match pour créer une nouvelle vedette et elle a failli à sa tâche. C’était le temps de faire gagner McIntyre, Andrade, Ali ou Ricochet et de les pousser jusqu’au sommet par la suite. On dirait qu’on a peur du risque, de donner une grosse victoire à un lutteur que la foule ne voit pas comme une vedette. Pourtant, l’exemple de Kofi devrait les rassurer.

• Sinon, MITB fut un bon événement. Seth contre AJ était excellent. Le match MITB également. J’ai bien aimé Kevin contre Kofi. Et toute l’histoire entourant Bayley était bien fait et a eu une très bonne réaction. D’ailleurs, je me demande à quel point ce n’était pas un message à Sasha Banks, alors que les trois autres 4 Horsewomen ont été championnes de SmackDown Live durant MITB.

• Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité d’assister à Raw en direct d’Albany lundi dernier et j’ai été impressionné de la foule. Pas en nombre (7 000 personnes), mais pour le fait qu’elle était en feu tout au long de l’enregistrement. Une vraie belle ambiance, qui rendait le show meilleur pour ceux qui étaient sur place.

• Par contre, le titre 24/7, ce n’est vraiment pas l’idée du siècle. Premièrement, la WWE a besoin de tout sauf d’un titre de plus. Mais si ce n’était pas assez, dès le jour 1, on a tourné la chose au ridicule, en faisant que de la comédie et en utilisant des lutteurs pour qui on avait rien depuis des semaines, voire des mois. La WWE a besoin d’un centre numéro un en ce moment et au lieu de ça, on va chercher un joueur de quatrième trio, qui ne jouera pas à tous les matchs. Franchement décevant.

• Kevin Owens n’ira pas en Arabie Saoudite et je salue le courage qu’il a de défendre ses opinions et ses valeurs. C’est la raison pour laquelle Dolph Ziggler affronte Kofi au Super Showdown.

• Pour ce qui est de l’autre Québécois, Sami Zayn, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Il était en feu avec ses promos depuis le lendemain de WrestleMania et là soudainement, on le tourne au ridicule contre Braun Strowman, deux fois plutôt qu’une. Ce n’est pas de cette façon qu’on créé des vedettes.

Matchs de la semaine

1) Le Revival c. Les Usos

2) Pete Dunne c. Walter

3) Bobby Fish et Kyle O’Reilly c. Johnny Gargano et Matt Riddle

Vidéos de la semaine

Complètement foooouuuuuuuu!!

Résultats rapides

Hartford, Connecticut

• Les Usos ont battu Daniel Bryan et Rowan

• Bayley a défait Natalya, Dana Brooke, Carmella, Mandy Rose, Nikki Cross, Naomi et Ember Moon pour remporter le match Money in the Bank

• Rey Mysterio a vaincu le champion des États-Unis Samoa Joe pour remporter le titre

• Shane McMahon a battu Le Miz dans un match de cage

• Le champion mi-lourd de 205 Live Tony Rese a battu Ariya Daivari

• La championne Raw Becky Lynch a défait Lacey Evans

• Charlotte Flair a vaincu la championne SmackDown Live Becky Lynch pour remporter le titre

• Bayley a encaissé la valise Money in the Bank et a battu la championne SmackDown Live Charlotte Flair pour remporter le titre

• Roman Reigns a défait Elias

• Le champion Universel Seth Rollins a vaincu AJ Styles

• Le champion de la WWE Kofi Kingston a battu Kevin Owens

• Brock Lesnar a défait Ali, Andrade, Baron Corbin, Drew McIntyre, Ricochet, Randy Orton et Finn Balor pour remporter le match Money in the Bank

Vidéos de la semaine

Voir Alexa Bliss boire du café aux abords de l’arène était hilarant!

Résultats rapides

Albany, New York

• Braun Strowman a battu Sami Zayn

• Cesaro a défait Ricochet

• Le Revival a vaincu les Usos

• Becky Lynch, Nikki Cross et Alexa Bliss ont battu les IIconics et Lacey Evans

• Titus O’Neil a remporté le titre 24/7

• Bobby Roode a battu Titus O’Neil pour le titre

• R-Truth a battu Bobby Roode pour le titre

• Drew McIntyre, acc. par Shane McMahon a défait Le Miz

• Kofi Kingston et Seth Rollins ont vaincu Bobby Lashley et Baron Corbin

Vidéos de la semaine

Zayn lance un défi à Kofi

Mais c’est le retour de Dolph Ziggler qui a retenu l’attention

Résultats rapides

Providence, Rhode Island

• Ali a battu Andrade, acc. par Zelina Vega

• Le match entre Mandy Rose, acc. par Sonya Deville et Carmella, acc. par R-Truth n’a pas fait de gagnantes après que R-Truth se soit fait attaquer par l’Équipe B pour son titre 24/7

• Kofi Kingston a défait Sami Zayn

• Becky Lynch et Bayley ont vaincu Charlotte Flair et Lacey Evans

• Roman Reigns a battu Elias, acc. par Shane McMahon

Vidéo de la semaine

Excellent match! Si seulement on leur donnait plus de visibilité

Résultats rapides

Providence, Rhode Island

• Jack Gallagher et Humberto Carrillo ont battu Les Frères Singh

• Akira Tozawa a défait Brian Kendrick, Ariya Daivari, Mike Kanellis et Oney Lorcan

Vidéo de la semaine

Tyler Breeze de retour à NXT!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Mansoor a battu Sean Maluta

• Candice LeRae a défait Reina Gonzalez

• Bobby Fish et Kyle O’Reilly ont vaincy Johnny Gargano et Matt Riddle

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Glascow, Écosse

• Travis Banks a battu Joseph Conners

• Noam Dar a défait Mark Andrews

• Le champion NXT Royaume-Uni Walter a vaincu Pete Dunne

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

