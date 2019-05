Voynov pourra jouer à partir de la mi-saison

La Ligue nationale de hockey a annoncé jeudi que le défenseur Slava Voynov pourra réintégrer le circuit à partir de la mi-saison en 2019-2020.

Shyam Das, l'arbitre responsable d'entendre la cause du joueur, a jugé que le Russe, sanctionné pour un cas de violence conjugale, a déjà servi 41 matchs de suspension lors de la plus récente campagne et qu'il a par conséquent purgé la moitié de sa suspension d'une saison.

Aujourd’hui âgé de 29 ans, Voynov avait été condamné ultérieurement à 90 jours d’emprisonnement dans cette affaire.

En réaction à la décision, la LNH a dit qu'elle ne fera pas appel de celle-ci.

«Bien que nous ne croyions pas que M. Voynov ait droit à un "crédit" pour le temps manqué au cours de la saison 2018-2019, nous acceptons la conclusion de l'arbitre Das selon laquelle le contexte factuel précis était inhabituel», peut-on lire dans un communiqué.

«Dans l’ensemble, nous sommes convaincus que la décision de l’arbitre Das confirme notre conviction que le comportement de M. Voynov dans cette affaire était totalement inacceptable et digne d’une discipline importante imposée par la Ligue.»

À sa dernière saison avec les Kings de Los Angeles, en 2014-2015, Voynov a amassé deux aides. En 190 matchs en saison régulière depuis le début de sa carrière, il a récolté 81 points, dont 18 buts.

Il a porté les couleurs du SKA Saint-Pétersbourg lors des trois dernières campagnes.