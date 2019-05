Les Sénateurs trouvent leur entraîneur-chef

Les Sénateurs d’Ottawa ont embauché jeudi D.J. Smith, auparavant adjoint chez les Maple Leafs de Toronto, à titre d’entraîneur-chef, lui accordant un contrat de trois ans.

L’homme de 42 ans est devenu le 14e pilote de l'histoire de l'équipe qui avait quelques candidats de renom, dont Patrick Roy, Rick Bowness, Jacques Martin et Marc Crawford. Smith a passé les quatre dernières saisons à titre d’assistant au sein du personnel de Mike Babcock avec les Leafs. Il s'est joint à ceux-ci en 2015-2016 après avoir mené les Generals d'Oshawa, de la Ligue de hockey de l'Ontario, au titre de la Coupe Memorial en 2015.

En trois saisons au poste d'entraîneur-chef à Oshawa, Smith a présenté un dossier de 135-53-3-13 et il a été nommé entraîneur de l'année de l’OHL après avoir mené les Generals vers une fiche de 42-20-6 en 2013-2014. Oshawa a terminé avec un dossier de 51-11-2-4 lors de sa saison 2014-2015, où il a remporté le titre.

Sélectionné au 41e rang par les Islanders de New York au repêchage de 1995, Smith a disputé 45 matchs en carrière dans la Ligue nationale.

«D.J. Smith est un gagnant. Nous croyons qu'il s'agit de la meilleure personne pour stimuler le développement et le succès des Sénateurs d'Ottawa, a déclaré Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs, dans un communiqué. D.J est un excellent communicateur et un stratège exceptionnel. Son approche passionnée et ses aptitudes pour enseigner le jeu sont exactement les qualités que nous recherchions.»

Ottawa avait congédié l’instructeur-chef Guy Boucher au début mars et Crawford a complété la dernière campagne à la barre du club sous une base intérimaire. La formation ontarienne a terminé le calendrier régulier dans la cave du classement général.

Par ailleurs, Dorion et Roy s’étaient rencontrés à Montréal plus tôt cette semaine dans le cadre du processus d’embauche du nouvel entraîneur des Sénateurs.