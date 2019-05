Evgeny Kuznetsov admet avoir aidé un adversaire

L'attaquant de la Russie Evgeny Kuznetsov a admis lors du Championnat mondial de hockey qu'il avait aidé un adversaire italien.

Après une victoire de 10-0 des Russes contre l'Italie, le joueur des Capitals de Washington s'est fait demander si ce duel avait été «intéressant».

«On doit jouer même si l'on sait que le niveau des deux équipes n'est pas le même, a-t-il dit au journaliste Alexei Shevchenko.

«Je rencontrais toujours le même gars dans le cercle des mises en jeu et je voyais que peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas en gagner une. Je lui ai dit: "Mets ton bâton par-dessus le miens à la mise en jeu". Il m'a entendu et il l'a fait et il a réussi à en gagner quelques-unes. Après cela, je l'ai vu sourire pendant le match.»

Le journaliste lui a alors demandé s'il était sérieux.

«Certainement, pourquoi pas? Il y a des gens qui m'ont appris cela quand j'étais plus jeune. Pourquoi je n'aiderais pas les autres à mon tour?»

Kuznetsov a récolté quatre points, dont deux buts, lors de ce duel contre l'Italie. Il n'a pas trouvé le fond du filet lors des six autres matchs du tournoi à la ronde.