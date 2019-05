Phil Kessel: deux échanges ont avorté l'an passé

Si la transaction qui enverrait Phil Kessel au Wild du Minnesota en est toujours au stade de rumeur, c’est parce que la formation du Midwest ne figure pas sur la liste d’équipes où Kessel accepterait d’être échangé.

À l’émission «JiC», Renaud Lavoie a précisé que Kessel devait fournir chaque année une liste de huit clubs où il serait à l’aise d’évoluer advenant une transaction.

«On parle surtout d’équipes du sud, évidemment. Dallas, Vegas, Nashville, Tampa, la Floride... Des endroits où il fait chaud et où les impôts sont bas.»

Des transactions qui avortent

L'expert hockey de TVA Sports a également lancé que, l’an dernier, les Penguins avaient tenté de faire passer Phil Kessel aux Coyotes. Le prix demandé en retour? Un certain... Max Domi!

«La réflexion de l’Arizona n’a pas été très longue, a-t-il ajouté. Un non catégorique! On ne voulait pas assumer le gros salaire de Kessel et on n’était pas prêts à donner Domi pour recevoir en retour un joueur beaucoup plus vieux.»

Pittsburgh a donc continué de «magasiner» son #81. Lavoie rapporte qu’une offre a également été faite aux Golden Knights, mais que ceux-ci ont tout simplement mentionné aux Penguins qu’ils n’étaient pas intéressés.

Période de réflexion

Pour notre journaliste, il est très probable que l’avenir de Kessel soit ailleurs qu’à Pittsburgh. Et le principal intéressé le sait.



«Maintenant, il doit réfléchir. Le Wild, lui, est clairement intéressé à ses services. J’ai l’impression qu’il va peut-être attendre jusqu’au 1er juillet et il fait bien de procéder ainsi. L’une des huit équipes sur la liste de Kessel se manifestera peut-être d’ici là.»

Voyez l’intégrale de l’intervention de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.