Denis Shapovalov mord la poussière

Le Canadien Denis Shapovalov a perdu une longue bataille contre le Français Benoit Paire, jeudi, s’inclinant 6-3, 4-6 et 7-6 (4) en quart de finale du tournoi de Lyon.

Le 23e joueur mondial et troisième favori du tournoi sur terre battue a rendu les armes au bout de 1 h 55 min de jeu devant le détenteur du 51e rang de l’ATP.

Shapovalov a concédé son service deux fois et a réalisé un bris. De son côté, Paire a claqué six des sept as du match, mais a commis sept doubles fautes.

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime, quatrième tête de série, a rendez-vous avec l’Américain Steve Johnson plus tard en journée. Une victoire lui vaudrait une place dans le carré d’as où il affronterait le Géorgien Nikoloz Basilashvili ou le favori local Jo-Wilfried Tsonga.