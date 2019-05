C'est terminé pour les États-Unis

La formation américaine a offert une bonne opposition aux Russes, mais n’a pas été en mesure de créer la surprise au Championnat du monde de hockey, jeudi, lors d’un quart de finale présenté à Bratislava, en Slovaquie. En effet, les États-Unis ont baissé pavillon 4 à 3.

La Russie est donc toujours invaincue lors de cette quinzaine, elle qui a complété le tournoi préliminaire au sommet du groupe B, en vertu d’une fiche de 7-0-0-0.

À VOIR AUSSI: Fin de match dramatique pour le Canada!

Dans l’affrontement du jour, Mikhail Sergachev et Nikita Gusev ont sonné la charge avec un but et deux mentions d'aide chacun. C’est cependant une réussite de Mikhail Grigorenko qui a fait la différence dans cette partie. L’ancien des Remparts de Québec a donné une avance de deux buts aux siens en troisième période.

Son filet s’est avéré le but gagnant, cr Alex DeBrincat a réduit l’écart dans les derniers instants du temps réglementaire.

Brady Skjei et Noah Hanifin ont inscrit les autres buts des perdants, tandis que Kirill Kaprizov a été l’autre Russe ayant déjoué le gardien Cory Schneider.

Devant la cage des gagnants, Andrei Vasilevsky a repoussé 29 des 32 tirs dirigés contre lui.