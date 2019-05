L’Impact de Montréal s’envolera bientôt pour Los Angeles, en vue de l’affrontement de vendredi contre le LAFC.

Même si le Bleu-blanc-noir sera privé de son capitaine, Samuel Piette, face à la meilleure attaque du circuit, les joueurs ont confiance en leurs moyens. L’équipe a déjà gagné quatre de ses 10 rencontres à l’étranger cette saison.

«Pour nous, c’est un match intéressant, a indiqué Ignacio Piatti, mercredi, après la séance d’entraînement.

«Si on joue comme on l’a fait à San Jose (le 2 mars), où on était tous serrés tout en exécutant notre vitesse, on pourrait leur faire mal. C’est une équipe qui applique beaucoup de pression, mais qui laisse de l’espace derrière. Il faut en profiter.»

Pour Rémi Garde, les milieux de terrains devront être vigilants au Banc of California Stadium.

«Les milieux de terrains que nous avons, que ce soit Shamit Shome, Saphir Taïder ou Michael Azira, doivent offrir plus de soutien à nos attaquants et se lancer plus vite.»

«Je m’attends à plus de mes latéraux aussi. Ce n’est pas le nombre d’attaquants sur le terrain qui compte, mais ce qu’on en fait.»

Garde n'a pas dit façon il allait utiliser Piatti face au LAFC.

Après la rencontre de vendredi, l’Impact disputera ses trois matchs suivants devant ses partisans avant la pause de 20 jours.

Montréal est troisième au classement de l'Est avec un rendement de 6-5-3 (21 points).

