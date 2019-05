Philippe Boucher à Drummondville pour gagner

Trois semaines après le congédiement de Stéphane Desroches, les Voltigeurs de Drummondville ont trouvé un nouveau directeur général en Philippe Boucher.

L'ancien défenseur de la LNH a été nommé officiellement dans ses nouvelles fonctions mercredi. Le journaliste de TVA Sports Mikaël Lalancette avait appris la nouvelle en exclusivité dimanche soir.

L'objectif de Boucher est clair : il veut gagner.

«On m’a engagé pour un mandat clair : bien faire le travail de reconstruction pour ramener cette équipe à un haut niveau, a-t-il soutenu en entrevue. On a déjà gagné ici et on veut gagner encore.»

Il s’agit pour Boucher d’un retour dans la LHJMQ après un an d’absence. En avril 2018, à la suite d’une élimination hâtive, il avait remis sa démission après cinq saisons comme entraîneur-chef et DG des Remparts de Québec.

Il croit que cette expérience lui sera bénéfique à Drummondville.

«La première année, j’ai remplacé Patrick Roy, a-t-il rappelé. La deuxième année, il y a eu la Coupe Memorial, puis l’ouverture du Centre Vidéotron à l’an 3. C’était beaucoup de pression, mais je ne le regrette pas. J’ai aimé ça.

«Ça donne des cheveux gris! Je n’en avais pas beaucoup avant de commencer! Mais il y a de la pression ici aussi.»

Cette année, les Voltigeurs ont subi l’élimination en six rencontres devant les Mooseheads de Halifax au troisième tour des séries de la LHJMQ.

En 2018-2019, ils ont conclu une année remplie de promesses au deuxième échelon de l’Association de l’Ouest avec 107 points.