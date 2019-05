Mooseheads: La rédemption d'Alexis Gravel

Le gardien des Mooseheads d’Halifax Alexis Gravel ne s’en cache pas : il a connu un premier tour des séries éliminatoires de la LHJMQ difficile face aux Remparts de Québec. Le portier a cependant rebondi de brillante façon par la suite, surtout lors de la finale contre Rouyn-Noranda.

«Les séries étaient devenues comme un cauchemar [...] on se disait qu’on ne pouvait pas perdre en première ronde, on allait jouer la Coupe Memorial», explique-t-il en entrevue à TVA Sports.

Durant ces moments plus ardus, son entraineur, Éric Veilleux, n’a jamais perdu confiance en lui. Même si l’équipe compte deux gardiens, Gravel est l’homme de la situation.

De son côté, l’attaquant Samuel Asselin a remarqué une montée en puissance tout au long du rendez-vous printanier. « Quand on l’a vu dans les deux premiers matchs contre Moncton, on était impressionnés et ça n’a fait qu’aller en s’améliorant par la suite», conclut-il.

Le reportage de Mikael Lalancette se trouve dans la vidéo ci-dessus.