Les Red Bulls incapables d’achever les Whitecaps

Malgré un but contre son camp du milieu de terrain Andy Rose, les Whitecaps de Vancouver sont parvenus à arracher un verdict nul de 2 à 2 aux Red Bulls de New York, mercredi à Harrison, au New Jersey.

Rose a redirigé un centre de Brian White derrière son gardien à la 55e minute de jeu. Ce même White a par ailleurs été le seul franc marqueur des favoris locaux en première demie.

Devant leurs partisans, les joueurs des Red Bulls ont pourtant dominé cet affrontement, comme le démontre leur possession du ballon, à 63,4 %. Ils ont de plus décoché pas moins de 18 tirs, dont seulement trois ont été cadrés.

Les Whitecaps ont pour leur part tenté 13 frappes et sept d’entre elles ont mis le gardien Luis Robles à l’épreuve. Scott Sutter et Fredy Montero, ce dernier sur un tir de pénalité, ont trompé sa vigilance.

Les deux équipes ont ainsi récolté au moins un point lors de cinq de leurs six plus récentes sorties. Les Red Bulls ont gagné quatre d’entre elles et les Whitecaps, deux.