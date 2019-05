LCF : la convention collective est signée

La Ligue canadienne de football (LCF) et l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF) ont annoncé mercredi la ratification de leur nouvelle convention collective qui sera d’une durée de trois saisons.

Ainsi, l’entente sera en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2021. Elle a été acceptée par le conseil des gouverneurs de la ligue et les joueurs du circuit à la suite d’un accord de principe conclu le 15 mai.

Le protocole d’entente a été signé trois jours plus tard.

«Cette nouvelle entente témoigne d’une croissance positive pour notre ligue et d’un investissement renouvelé envers nos joueurs. Nous avons un avenir passionnant devant nous, et les gens du monde entier nous verront le construire ensemble. J’aimerais remercier nos joueurs, nos équipes et nos partisans pour leur patience», a affirmé le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, dans un communiqué.

«Je tiens à remercier tous les joueurs de la LCF pour leur engagement et leur diligence alors que nous travaillions ensemble à produire une entente équitable, a ajouté Jeff Keeping, le président de l’AJLCF. Ce nouvel accord nous fait progresser en tant que partenaires dans l’avenir de notre sport.»

Le premier match préparatoire de la LCF est prévu dimanche. Ayant amorcé leur camp d’entraînement 2019 le week-end passé, les Alouettes de Montréal joueront leur première partie hors-concours le 30 mai face aux Argonauts à Toronto. Le début du calendrier régulier est prévu le 13 juin.