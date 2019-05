Le nouveau président hockey des Rangers réalise un rêve

Présenté aux médias locaux mercredi avant-midi, le nouveau président des opérations hockey des Rangers de New York, John Davidson, dit vivre un rêve en revenant à ses premières amours.

L’homme de 66 ans a rapidement sauté sur l’occasion de joindre les rangs des Blueshirts en délaissant un emploi identique chez les Blue Jackets de Columbus vendredi dernier. À ses yeux, un retour dans la Grosse Pomme faisait sens, car il y a passé 30 ans de sa vie comme joueur et commentateur.

«C’est une opportunité incroyable de revenir à la maison et de mener les Rangers à bon port. Mon rêve devient réalité, a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce n’est pas un secret : New York a toujours eu droit à une place spéciale dans mon cœur. Il s’agit de la seule organisation qui pouvait m’inciter à quitter Columbus. Maintenant, je veux poursuivre ce qui a été amorcé ici et permettre aux Rangers de devenir des aspirants à la coupe Stanley sur une base régulière.»

«J’ai regardé plusieurs matchs de l’équipe en me retrouvant dans la même section qu’elle durant les six dernières années et ce qui est devenu clair à mes yeux, c’est qu’on a déjà donné une identité à ce club, une identité que les New-Yorkais adorent. C’est une formation qui travaille, joue dur et réalise les choses de la bonne façon. Je dois rendre crédit à [l’entraîneur-chef] David Quinn et à son personnel d’instructeurs. Nous allons nous améliorer sur ce point, je ne peux pas dire à quel point il importe de mettre en place la bonne culture pour gagner des parties de hockey.»

Le DG est bien content

Quant au directeur général Jeff Gorton, il est évidemment bien fier de l’arrivée de l’ancien gardien des Rangers. Pour lui, Davidson a prouvé toute sa valeur.

«Le fait que John ait travaillé avec deux équipes auparavant [les Blues de St. Louis et les Jackets] constitue un immense avantage. Il sera un atout primordial dans le processus nous menant aux plus grands succès, sans aucun doute, a-t-il dit. Quelqu’un comme lui, avec tout le passé qu’il a vécu dans ce sport, cadre bien avec notre objectif et nous sommes excités de miser sur lui.»

De son côté, Quinn croit que le nouveau président hockey est la personne parfaite pour assurer la transition à la suite de la retraite de l’ex-président Glen Sather.

«Nous avons le meilleur des deux mondes. Glen a été une partie importante de cette organisation pendant longtemps. Même s’il a quitté son poste, il demeurera dans les alentours [en tant que conseiller] et nous pourrons compter sur lui. Et nous avons John, qui a déjà assumé cette fonction deux fois et qui sera une excellente ressource pour Jeff. Il a les idées claires quant à ce que nous souhaitons réussir.»