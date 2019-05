Festival offensif à Milwaukee

Les frappeurs des deux équipes s’en sont donnés à cœur joie, mais ce sont ceux des Brewers qui ont eu le dessus dans un gain de 11 à 9 contre les Reds de Cincinnati, mercredi à Milwaukee.

Les Brewers ont obtenu 13 coups sûrs, contre 11 pour les Reds dans ce festival offensif.

Orlando Arcia a été le joueur le plus actif des vainqueurs avec trois points produits. Il a frappé un simple de deux points en troisième et en a ajouté un autre d’un point trois manches plus tard.

Du côté des Reds, Tucker Barnhart a aussi été à l’origine de trois des points des siens. Il a envoyé la balle par-dessus la clôture alors que deux de ses coéquipiers étaient sur les sentiers.

Luis Castillo, des Reds, et Zach Davies, des Brewers, connaissent tous deux de bons débuts de saison au monticule, mais ils ont eu des ennuis mercredi.

Castillo, qui a une moyenne de points mérités de 2,38, a accordé quatre points en deux manches et deux tiers tandis que Davies (moyenne de 2,43) a permis six points en trois tours au bâton.

Les Cardinals malmenés par les Royals

À St. Louis, les Cardinals n’ont pas été inspirés par la qualification des Blues pour la finale de la coupe Stanley puisqu’ils se sont inclinés au compte de 8 à 2 devant les Royals de Kansas City.

Les visiteurs ont pris le contrôle de la rencontre grâce à une poussée de six points en troisième manche. Whit Merrifield (double), Adalberto Mondesi (simple), Hunter Dozier (ballon-sacrifice) et Jorge Soler (circuit) ont contribué à l’effort des Royals pendant ce tour au bâton payant.

Brad Keller (3-5) a hérité de la victoire, lui qui n’a permis que deux points et autant de coups sûrs en sept manches de travail.

La défaite est allée à la fiche de Michael Wacha (3-2).