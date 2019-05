Une récompense pour Julian Edelman

Le receveur de passes des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Julian Edelman a accepté une prolongation de contrat de deux ans, mardi, et pourrait ainsi compléter sa carrière avec l’équipe.

Selon le réseau NFL Network, l’athlète de 32 ans a eu droit à une augmentation salariale «bien méritée». La valeur du pacte n’a pas été précisée. Pour 2019, il devait toucher un montant de base de 2 millions $ avant de possiblement tester le marché de l’autonomie.

Edelman a aidé l’équipe du quart Tom Brady à remporter le Super Bowl l’hiver dernier, étant d’ailleurs choisi le joueur par excellence de la finale gagnée 13 à 3 par la Nouvelle-Angleterre aux dépens des Rams de Los Angeles.

En saison régulière 2018, il a récolté 850 verges et six touchés en 74 réceptions, ayant été suspendu pour les quatre premiers duels à cause d’une violation à la politique antidopage de la ligue. Il a ajouté 388 verges par la passe en trois matchs éliminatoires.

Depuis son arrivée dans la NFL en 2009, le produit de l’Université Kent State et triple vainqueur du Super Bowl n’a évolué que pour les «Pats», amassant 5390 verges et 30 majeurs en 499 attrapés.