Un joueur de moins pour les Bruins

L’espoir des Bruins de Boston Jakob Forsbacka Karlsson a décidé mardi de retourner en Suède et souhaite signer un contrat avec la formation de Vaxjo au sein de la ligue élite de son pays la saison prochaine.

Ayant paraphé une entente d’entrée de trois ans en avril 2017, le joueur de 22 ans pourrait éventuellement revenir au Massachusetts, d’après le directeur général des Bruins, Don Sweeney.

«Jakob poursuivra sa carrière professionnelle et son développement dans le circuit suédois et nous approuvons son choix de se rapprocher de sa famille à cette période de sa vie, a déclaré le DG dans un communiqué. Au cours des dernières semaines, il a exprimé clairement ses intentions de jouer à nouveau à Boston, mais actuellement, il croit qu’évoluer à la maison représente la meilleure option pour lui.»

Karlsson a été sélectionné au deuxième tour, soit au 45e rang, par les Bruins au repêchage de 2015. Cette saison, il a disputé 28 matchs avec le grand club, inscrivant trois buts et six mentions d’aide. L’ancien des Terriers de l’Université Boston a également amassé 16 points en 28 rencontres avec la filiale située à Providence.

Hurricanes : deux joueurs opérés

Par ailleurs, deux porte-couleurs des Hurricanes de la Caroline, soit l’attaquant Jordan Martinook et le défenseur Calvin de Haan, ont subi une opération, mardi, et dans le cas du second, la convalescence sera longue.

Le directeur général Don Waddell a indiqué dans un communiqué que de Haan sera inactif de quatre à six mois après avoir été traité pour une blessure à l’épaule droite. L’ancien des Islanders de New York risque ainsi de manquer le début de la prochaine campagne.

En saison régulière, de Haan a obtenu un but et 13 mentions d’aide pour 14 points. Touché au haut du corps en fin de campagne, il a été contraint de rater les trois premiers duels de la série contre les Capitals de Washington au tour initial. Le patineur de 28 ans a inscrit un filet en 12 parties éliminatoires.

Pour sa part, Martinook s’est retrouvé sous le bistouri pour une blessure musculaire et devrait se rétablir d’ici quatre à six semaines. Il a pu jouer en séries malgré ses ennuis, mais a déclaré forfait pour les deux derniers affrontements de la finale de l’Association de l’Est face aux Bruins de Boston.

À sa première année en Caroline, le gaucher a totalisé 25 points, dont 15 buts, en 82 sorties. Il a récolté quatre aides en 10 matchs d’après-saison.