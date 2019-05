Les recrues Luka Doncic et Trae Young récompensées par la NBA

L'ailier slovène des Mavericks de Dallas, Luka Doncic, et le meneur de jeu des Hawks d'Atlanta Trae Young sont élus à l'unanimité sur la première équipe par excellence des recrues de la NBA.

L'association nord-américaine de basketball a publié les résultats de son scrutin annuel pour déterminer les joueurs de première année les plus méritants et les deux jeunes hommes ont chacun récolté le maximum de votes, avec 200 points chacun. Doncic a maintenu des moyennes de 21,2 points, de 7,8 rebonds et 6 passes décisives par match.

Il fait partie d'un groupe de quatre joueurs ayant maintenu des statistiques d’au moins 20 pts, 7 rbs et 6 pd aux côtés de LeBron James, Nikola Jokic et Russell Westbrook, tous des vedettes de leur équipe respective.

De son côté, Trae Young s'est réellement mis en marche en deuxième moitié de saison, faisant augmenter ses moyennes pour les points et les assistances de manière fulgurante, pour terminer avec 19 points et 8,1 passes par match. Sa moyenne de passes décisives par match le place au quatrième rang dans toute la NBA.

En plus de ces deux vedettes montantes, s'ajoutent à la première équipe des recrues par excellence le pivot des Suns de Phoenix Deandre Ayton (195 pts), le pivot des Grizzlies de Memphis Jaren Jackson fils (159 pts) et l'ailier fort des Kings de Sacramento Marvin Bagley III (156 pts).

La deuxième équipe des meilleures recrues est composée des arrières des Clippers de Los Angeles Shai Gilgeous-Alexander et Landry Shamet, du meneur des Cavaliers de Cleveland Collin Sexton, du pivot des Knicks de New York Mitchell Robinson et de l'arrière des Hawks Kevin Huerter.

Une première depuis Jordan, Olajuwon et Barkley

C'est la première fois depuis 1985 que les cinq premiers choix d'un repêchage sont de l’équipe d’étoiles des recrues la saison suivante.

Cette année-là, les recrues par excellence étaient Hakeem Olajuwon (1er choix de la cuvée 1984), Sam Bowie (2e choix), Michael Jordan (3e choix), Sam Perkins (4e choix) et Charles Barkley (5e choix).

Doncic, Young et Ayton sont également les trois candidats au trophée Eddie Gottlieb, remis à la meilleure recrue de la saison.