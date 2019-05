Huskies - Mooseheads: Une rivalité qui perdure

Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads d’Halifax entretiennent une rivalité de longue date, d’où la robustesse évidente de la série finale de la coupe du Président dans la LHJMQ.

«Ces gars-là jouent au hockey un contre l’autre depuis qu’ils sont pee-wee», affirme l’entraineur-chef des Mooseheads, Éric Veilleux.

De son côté, l’attaquant d’Halifax Samuel Asselin croit que la tension palpable entre les deux équipes n’a rien de simulé et qu’il existe une véritable rivalité entre les deux clubs.

«C’est comme ça dans les séries de la LHJMQ, plus on avance, plus ça devient physique», conclut l’espoir des Canadiens Joël Teasdale.

Les Mooseheads et les Huskies croisent le fer mercredi soir à 19h à TVA Sports.

Le reportage de Mikael Lalancette se trouve dans la vidéo ci-dessus.