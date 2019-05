Coupe Memorial: dernière chance pour Prince Albert

Nous en sommes déjà au cinquième jour de la Coupe Memorial et les Raiders de Prince Albert sentent la soupe bouillante.

Voyez la confrontation Raiders - Storm à TVA Sports 2 et TVA Sports direct à compter de 19h.

Une défaite de la formation de l'Ouest (0-2) l'écartera de la finale. En revanche, une victoire contre Nick Suzuki et le Storm de Guelph lui ouvrirait la porte à un bris d'égalité avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Dimanche, l'espoir des Canadiens de Montréal a récolté une aide, ce qui a porté son total à deux points en autant de match, tout en expédiant 10 lancers au filet. Dans le cercle des mises au jeu, il a remporté 16 de ses 29 mises au jeu pour une efficacité de 55,17%. Avec 23 mises gagnées en deux parties, son taux de réussite est de 48%.

Sur la corde raide

Chez les Raiders, on est sur la corde raide, comme l'a expliqué un autre espoir du CH qui sera en uniforme, Cole Fonstad : «Ce sera un match important pour nous, a reconnu l'auteur d'un but et d'une aide jusqu'ici dans le tournoi. On doit gagner pour rester en vie.

«Si on donne le même effort en corrigeant quelques trucs, je pense qu’on a des chances.»

Les champions de l’Ouest n’ont pas gagné depuis la demi-finale de 2015 à Québec (Rockets de Kelowna).

La troupe de Mario Pouliot, elle, a poussé un soupir de soulagement, en s'assurant de participer à un bris d’égalité dans le pire des scénarios avec le Storm, qui a une fiche identique (1-1).

Dans une reprise de la finale de la Coupe du Président, Rouyn-Noranda se mesurera aux hôtes, mercredi soir, qui sont déjà assurés d'être en demi-finale avec une fiche parfaite (2-0).