Clint Frazier inspire les Yankees

Clint Frazier a claqué deux circuits et les Yankees de New York ont facilement battu les Orioles au compte de 11 à 4, mardi soir à Baltimore.

Le voltigeur a d’abord envoyé la balle par-dessus la clôture en troisième manche alors que Gio Urshela était sur les sentiers.

Il a récidivé en cinquième. Sa longue balle a alors permis aux siens d’inscrire trois points.

Gary Sanchez a également frappé un circuit de trois points dans la victoire. Le frappeur désigné a produit un autre point en sixième à l’aide d’un roulant à l’avant-champ.

Stevie Wilkerson (circuit de trois points) et Hanser Alberto (roulant à l’avant-champ) ont été à l’origine de tous les points des favoris de la foule.

La victoire est allée à la fiche de Domingo German (9-1), qui a permis trois points, dont deux mérités.

Son vis-à-vis, David Hess (1-6), a connu une sortie beaucoup plus difficile, lui qui a accordé neuf des 11 points des Yankees en cinq tours au bâton.

Les Yankees, meneurs dans l’Est de l’Américaine, ont remporté les deux premiers matchs d’une série de quatre contre les Orioles. Les Bombardier du Bronx sont également en feu au bâton, eux qui ont inscrit pas moins de 34 points à leurs trois derniers matchs.

Les Rockies Blanchissent les Pirates

À Pittsburgh, le lanceur German Marquez a été dominant et les Rockies du Colorado ont blanchi les Pirates 5 à 0.

L’artilleur de 24 ans a œuvré pendant huit manches et n’a permis que trois coups sûrs. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises et donné un seul but sur balles. Marquez (5-2) a ainsi obtenu son cinquième gain en 2019. C’est le releveur Carlos Estevez qui a complété le travail lors de l’engagement ultime.

Offensivement, le voltigeur Charlie Blackmon a été le plus productif, lui qui a frappé un triple bon pour deux points en quatrième manche. Trevor Story a aussi ajouté son grain de sel avec son onzième coup de circuit de la saison.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Chris Archer (1-4). Ce dernier a permis quatre points, dont trois mérités, sur six coups sûrs en cinq manches passées sur la butte.

Ce gain a permis aux Rockies de mettre fin à une série de quatre revers consécutifs, alors qu’à l’inverse, les Pirates n’avaient pas perdu à leurs trois dernières sorties. Le duel entre les deux formations était le premier d’une série de trois dans la ville l’acier.