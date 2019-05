Boston fait rêver

Publié aujourd'hui à 07h22

Fondée en 1630, Boston est l’une des plus vieilles villes des États-Unis.

Sa riche histoire, son architecture, ses quartiers uniques, ses parcs et son jardin public ont de quoi charmer quiconque qui visite cette ville.

Boston est aussi reconnue pour l’excellence de ses universités. Je pense notamment à l’Université Harvard et au Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui est situé dans la ville voisine, Cambridge.

Le sport fait aussi la renommée de Boston.

Il y a le marathon qui est le plus vieux (1897) et le plus prestigieux au monde. L’élite mondiale se donne rendez-vous annuellement tous les mois d’avril.

Et évidemment, il y a les Bruins, les Red Sox, les Celtics et les Patriots. Au total, la ville de Boston a célébré 38 fois le championnat de l’une de ses équipes professionnelles.

6 Coupes Stanley pour les Bruins

9 titres de la Série mondiale pour les Red Sox

17 Championnats de la NBA pour les Celtics

6 Super Bowls pour les Patriots

La ville de Boston a surtout été gâtée depuis le début de l’an 2000.

En incluant la présence en finale des Bruins cette année, les équipes sportives de Boston ont participé à un impressionnant total de 17 finales au cours des 20 dernières années.

Et 12 fois, depuis début du nouveau millénaire, une équipe de Boston a été sacrée championne de sa ligue.

En 2019, les Bruins pourraient ajouter à cette impressionnante récolte. Boston pourrait célébrer coup sur coup le championnat des Red Sox, des Patriots et celui des Bruins.

2001 : Patriots (Super Bowl)

2003 : Patriots (Super Bowl)

2004 : Red Sox (Série mondiale), Patriots (Super Bowl)

2007 : Red Sox (Série mondiale), Patriots (finalistes)

2008 : Celtics (Championnat de la NBA)

2011 : Bruins (Coupe Stanley), Patriots (finalistes)

2014 : Patriots (Super Bowl)

2013 : Bruins (finalistes), Red Sox (Série mondiale)

2016 : Patriots (Super Bowl)

2017 : Patriots (finalistes)

2018 : Red Sox (Série mondiale), Patriots (Super Bowl)

2019 : Bruins (???)