«Roland-Garros, c'est de la merde» - Nick Kyrgios

Reconnu pour ses sautes d’humeur fréquentes lui ayant valu de nombreux ennuis avec les autorités de l’ATP, l’Australien Nick Kyrgios a de nouveau attiré l’attention en critiquant durement les Internationaux de France, tournoi auquel il prendra part la semaine prochaine.

«C’est de la merde», a-t-il déclaré sur Instagram, par le biais de propos diffusés sur le site de la chaîne radiophonique France Info.

Kyrgios s’est exprimé à Londres, avant une séance d’entraînement prévue sur le terrain de Wimbledon en compagnie de l’Écossais Andy Murray. Il a d’ailleurs rapidement établi une comparaison peu flatteuse pour la Porte d’Auteuil.

«Aujourd’hui, je frappe la balle avec Andy Murray, ça devrait être agréable. [...] C'est le meilleur tournoi du monde et de loin. Regardez-moi ce gazon vert et parfait. C'est une blague!, a-t-il mentionné au sujet de Wimbledon avant de s’attarder au cas de Roland-Garros. Il faudrait se débarrasser de la terre battue. Qui aime ça? La simple idée de devoir quitter ce lieu pour aller à Paris dans deux jours... Roland-Garros, c’est de la merde, de la merde.»

L’athlète de 24 ans a subi les foudres de l’ATP la semaine dernière après avoir quitté abruptement le court pendant un match contre le Norvégien Casper Ruud au tournoi de Rome. Il s’en était pris au public et avait lancé sa raquette, puis une chaise. Son comportement répréhensible lui a valu une amende de 20 000 euros (environ 30 000 $), jeudi.

La veille, il avait aussi émis des propos durs à l’endroit de Novak Djokovic et de Rafael Nadal, affirmant que le premier n’est pas le plus grand joueur de l’histoire et accusant le second de ne pas le respecter quand il perd contre lui.