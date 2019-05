Les Huskies doivent se relever

Les Huskies de Rouyn-Noranda tenteront ce soir de rebondir après leur défaite de 5-2 subie aux mains du Storm de Guelph samedi dernier lors de leur premier match du tournoi de la Coupe Memorial, à Halifax.

Cette fois, ils se mesureront aux champions de l'Ouest, les Raiders de Prince Albert.

Cette rencontre sera diffusée sur TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 19h.

Si la troupe de Mario Pouliot ne veut pas se retrouver dans l'eau chaude, elle doit se relever rapidement. En effet, une deuxième défaite ne signifierait pas nécessairement une élimination, mais ferait en sorte que l'équipe se retrouverait sûrement à jouer au moins un match de barrage avant une possible demi-finale.

Et pour l'emporter, les Huskies devront voir leurs meilleurs joueurs lever leur jeu d'un cran. Le défenseur Noah Dobson et l'attaquant Peter Abbandonato n'ont pas connu leur meilleur match face au Storm, loin de là. Ils auront donc l'occasion de se racheter ce soir.

Le meilleur joueur de la formation abitibienne samedi a sans doute été l'attaquant Jakub Lauko. En plus d'obtenir un but et une mention d'aide, le Tchèque a créé plusieurs chances de marquer. Il sera intéressant de voir s'il pourra poursuivre sur cette lancée.

Cela dit, les Raiders voudront eux aussi obtenir une première victoire dans ce tournoi, après leur défaite de 4-1 subie face aux Mooseheads en lever de rideau. La troupe de Marc Habscheid sautera certainement avec le couteau entre les dents sur la glace et c'est pourquoi nous devrions avoir droit à tout un match.