Comment le DG des Rangers a amené les Bruins en finale

Si les Bruins de Boston ont accédé à la finale de la Coupe Stanley cette saison, ils le doivent en bonne partie à un homme : le directeur général... des Rangers de New York.

Oui, vous avez bien lu : Jeff Gorton est en quelque sorte l’artisan des succès actuels de la formation du Massachusetts.

Ce fait n’est pas connu par la majorité des amateurs, mais Gorton a été, pendant une courte période, le directeur général intérimaire des Bruins. Son règne fut bref – il a repris les fonctions d’adjoint au DG lorsque Peter Chiarelli est entré en poste –, mais ô combien déterminant. Du 25 mars au 15 juillet 2006, il aura effectué des décisions qui ont changé le destin de l’équipe.

Sensationnel depuis le début des présentes séries éliminatoires, le gardien Tuukka Rask est pressenti par plusieurs pour remporter le trophée Conn-Smythe. Et c’est Gorton qui avait réussi un véritable coup de génie à l’époque en faisant son acquisition en retour d’Andrew Raycroft, qui s’est avéré une grande déception.

Ça ne s’arrête pas là. Brad Marchand domine les Bruins avec 18 points lors des séries de 2019 - et il a même trouvé le moyen de perturber Justin Williams, vétéran de 37 ans et spécialiste des séries. Lors du repêchage de 2006, Gorton et son équipe de recrutement l’ont choisi au troisième tour, au 71e rang. La plupart des joueurs sélectionnés dans ces environs n'atteignent pas la LNH, alors imaginez repêcher un attaquant comme Marchand, qui a connu une campagne de 100 points.

Ajoutons à cela l’embauche de Zdeno Chara à titre de joueur autonome. Gorton est parvenu à mettre le grappin sur le géant le 2 juillet 2006 en lui accordant un contrat de cinq ans, d’une valeur de 37,5 millions $. S’il n’est plus aussi dominant que lors de ses belles années, Chara demeure le capitaine des Bruins et le deuxième joueur le plus utilisé de l’équipe lors des présentes séries.

Si les Bruins remportent les grands honneurs cette saison, il faudrait bien que quelqu’un pense à envoyer une bague de la coupe Stanley à Gorton, dont le court mais fructueux règne en 2006 est trop souvent oublié.