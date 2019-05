Kawhi Leonard encore une fois héroïque

Les efforts herculéens de Kawhi Leonard conjugués aux changements judicieux au plan de match effectués par l’entraîneur-chef Nick Nurse ont possiblement sauvé la saison des Raptors de Toronto.

Dominés lors des deux premiers matchs de la finale de l’Association de l’Est par les Bucks de Milwaukee, les Raptors ne pouvaient se permettre de se retrouver avec un déficit de 3 à 0. Ils ont eu besoin de deux périodes de prolongation pour y arriver, mais ils ont finalement remporté le troisième duel de la série 118 à 112, dimanche, à Toronto.

Leonard a passé 52 minutes sur le terrain, totalisant 36 points, neuf rebonds et cinq mentions d’assistance. Peut-être plus important encore, il a rempli son nouveau mandat de surveiller Giannis Antetokounmpo à merveille.

«Son jeu défensif a probablement été la clé pour nous, a dit Nurse à propos de Leonard, au quotidien "Toronto Sun". Il a non seulement bien joué, mais il a provoqué plusieurs revirements importants. Les deux équipes ont eu des difficultés offensivement [dimanche]. Tu gagnais donc beaucoup de rythme chaque fois que tu pouvais voler le ballon et te lancer en contre-attaque.»

Antetokounmpo ralenti

Nurse a demandé à Leonard de surveiller Antetokounmpo dans l’espoir que Pascal Siakam, à qui cette tâche revenait jusque-là, soit plus efficace offensivement.

Le pari a été payant, car Siakam a produit 25 points dans la victoire, tandis qu’Antetokounmpo a été limité à 12 points.

Nurse a également davantage utilisé Norman Powell et l’ailier lui a bien rendu en inscrivant 19 points.

Sans surprise, Nurse a préféré souligné l’effort de ses troupes plutôt que les changements tactiques qu’il a effectués.

«Je crois que nous avons joué avec plus d’intensité, a-t-il dit. Nous étions solides défensivement et robustes. Nous étions prêts à jouer.

Petite frousse

La performance de Leonard dimanche est encore plus impressionnante considérant qu’il a semblé subir une blessure à la jambe en atterrissant après une montée au panier au premier quart. Visiblement ennuyé par la douleur pendant la rencontre, le joueur étoile s’est montré rassurant après la victoire.

«Je suis correct, a-t-il affirmé, dans des propos rapportés par le réseau ESPN. Je vais continuer à me battre. Je vais jouer.»

«Je ne vais pas me soucier de cela, a-t-il ajouté. Je vais me faire traiter et me préparer pour le prochain match.»

Le quatrième duel de la finale de l’Est aura lieu mardi à Toronto.