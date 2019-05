Contrairement aux dernières années, il y a beaucoup de «gros noms» qui se retrouvent sur le marché des joueurs autonomes en vue du 1er juillet prochain.

On n'a qu'à penser aux Artemi Panarin, Matt Duchene, Erik Karlsson, Sergei Bobrovsky, Joe Pavelski, Jeff Skinner, Anders Lee, Jake Gardiner et cie parmi ceux qui seront joueurs autonomes sans compensation.

Et il y a encore plus de vedettes chez les joueurs autonomes avec compensation: Mitch Marner, Brayden Point, Mikko Rantanen, Matthew Tkachuk, Sebastian Aho, Zach Werenski, Patrik Laine, Timo Meier, Brock Boeser, Kyle Connor, Charlie McAvoy et la liste continue...

«Je crois qu'il y aura énormément de mouvement cette année, a dit un agent au journaliste Craig Custance de The Athletic. Je n'ai jamais entendu autant de directeurs généraux dire "je veux échanger ce joueur" en raison du plafond salarial.»

«C'est l'une des raisons pour lesquelles la parité est plus grande que jamais, a ajouté un directeur général. Tu dois prendre des décisions et laisser aller des joueurs. Il y en a quelques-uns parmi nous qui feront des erreurs et il y a des joueurs et des agents qui deviendront riches.»

Les Canadiens en bonne position

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, sera en bonne position au cours des prochaines semaines afin d'améliorer son équipe.

La formation montréalaise a en effet un peu plus de 13 millions $ de jeu sous le plafond salarial en vue de la prochaine campagne avec 22 joueurs déjà sous contrat.

Selon Custance, il faudra d'ailleurs surveiller le Tricolore dans les dossiers de Duchene et Gardiner.

En 73 matchs avec les Sénateurs d'Ottawa et les Blue Jackets en 2018-2019, Duchene a récolté 70 points, dont 31 buts. L'attaquant a ajouté 10 points en 10 rencontres de séries éliminatoires.

Quant à Gardiner, il a amassé 30 points, dont trois buts, en 62 affrontements. Le défenseur a également inscrit deux aides en sept duels éliminatoires.