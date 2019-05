Bologne restera en Serie A

Bologne a officiellement obtenu son maintien en Serie A en allant chercher un match nul 3-3 à Rome face à la Lazio, au ralenti après sa qualification mercredi pour la Ligue Europa, lundi en clôture de la 37e journée.

La saison de Bologne a profondément changé quand Sinisa Mihajlovic a remplacé Filippo Inzaghi sur le banc au mois de février.

Le club était alors 18e et relégable, avec deux victoires seulement en 21 journées. Depuis, Bologne a gagné huit matches en 16 journées et a bondi au classement pour s'installer lundi à la 12e place.

Le point ramené de Rome lui garantit le maintien, puisque le Genoa, 18e et premier relégable, est désormais repoussé à quatre longueurs à une journée de la fin.

Alors que le Chievo Vérone et Frosinone savent déjà qu'ils joueront en Serie B la saison prochaine, quatre équipes veulent éviter la troisième place dans l'ascenseur, le Genoa (18e), Empoli (17e), l'Udinese (16e) et la Fiorentina (15e).

La Lazio de son côté n'a plus rien à gagner ni à perdre en Serie A. Actuellement 8e, elle finira à cette place ou à la 7e.

Pour l'équipe de Simone Inzaghi, l'essentiel a été fait mercredi: en gagnant la Coupe d'Italie, la Lazio s'est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue Europa.

Xavi a disputé le dernier match de sa carrière

Xavi, 39 ans, l'ex-milieu de terrain international du FC Barcelone aux 133 sélections, a disputé lundi à Téhéran, le dernier match de sa carrière, sous le maillot du club qatari d'Al Sad face à Persépolis.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015) et huit fois champion d'Espagne avec Barcelone, Xavi, qui a l'intention de devenir entraîneur au Qatar, compte également une victoire en Coupe du monde (2010) et deux titres de champion d'Europe (2008 et 2012) avec la Roja.

Pour la dernière rencontre d'une carrière professionnelle qui aura duré 22 ans, il s'est incliné 2-0 avec Al Sadd sur le terrain de Persépolis, lors d'un match de poules de la Ligue des champions d'Asie.

À l'issue du match il a reçu un maillot du FC Persépolis floqué de son numéro 6 fétiche.

«J'ai l'intention d'entamer une carrière d'entraîneur au Qatar, où il y a moins de pression, pour acquérir de l'expérience», a confié Xavi à l'agence espagnole Efe avant le match.

Kroos prolonge au Real Madrid jusqu'en 2023

Le milieu de terrain allemand du Real Madrid Toni Kroos a été prolongé au Real Madrid jusqu'en 2023, a annoncé lundi le club espagnol.

«Le Real Madrid et Toni Kroos sont parvenus à un accord sur la prolongation du contrat du joueur, qui sera lié au club jusqu'au 30 juin 2023», a indiqué le club entraîné par Zinédine Zidane dans un communiqué.

Le contrat de Kroos, 29 ans, arrivait à échéance en 2022.

Champion du monde 2014 avec l'équipe d'Allemagne, le milieu international avait rejoint dans la foulée le Real en provenance du Bayern Munich pour 25 millions d'euros.

Steve Clarke, nouveau sélectionneur de l'Écosse

Steve Clarke a été nommé sélectionneur de l'équipe d'Ecosse pour une durée de trois ans jusqu'à la fin des qualifications pour le Mondial-2022, a annoncé lundi la Fédération écossaise de football.

«C'est un honneur d'être nommé sélectionneur de l'équipe d'Ecosse et je vais prendre ces responsabilités avec honneur et engagement», a déclaré Clarke, qui entraînait jusqu'ici Kilmarnock (1re div. écossaise).

Il remplace Alex McLeish, limogé en avril après des débuts catastrophiques (défaite 3-0 face au Kazakhstan) en qualifications pour l'Euro-2020.

«Je pense sincèrement que nous avons un groupe de joueurs talentueux qui peuvent réussir sur la scène internationale. Je me réjouis de travailler avec eux et de les aider à satisfaire ces ambitions», a ajouté le nouveau sélectionneur âgé de 55 ans.

Clarke, qui totalise six sélections en équipe nationale, a conduit cette saison Kilmarnock à la troisième place du championnat en tant qu'entraîneur, derrière les géants de Glasgow, Celtic et Rangers.