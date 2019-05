Mike Trout dans un club sélect

Considéré comme un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur, dans le baseball majeur, Mike Trout s’est taillé une place dans un club sélect.

En propulsant l’offrande de Jakob Junis sur une distance de 473 pieds en première manche d’une victoire de 6 à 3 contre les Royals de Kansas City, samedi à Los Angeles, le voltigeur des Angels a obtenu son 250e circuit en carrière.

Trout est ainsi devenu le 13e joueur de l’histoire du baseball majeur à atteindre ce plateau avant l’âge de 28 ans. Dans cette liste, on retrouve certains des plus grands joueurs de tous les temps, comme Hank Aaron, Ken Griffey fils et Mickey Mantle.

«Je n’ai pas vraiment vu la balle tomber, a dit avec un sourire le gérant des Angels, Brad Ausmus, au site MLB.com à propos du coup de canon de son joueur vedette. Dès qu’il a frappé la balle, je savais qu’elle était partie alors j’ai arrêté de regarder.

Avant le duel de dimanche, de nouveau contre les Royals, Trout affichait une moyenne au bâton de ,297, avec 10 circuits et 27 points produits.

Et de deux pour Ohtani

Les joueurs des Angels ont eu une autre raison de célébrer samedi puisque Shohei Ohtani semble avoir retrouvé ses repères dans le rectangle des frappeurs.

Le Japonais de 24 ans, élu recrue de l’année dans l’Américaine l’an dernier, disputait son 10e match depuis son retour au jeu après avoir subi une opération de type Tommy John en octobre dernier.

Il a claqué son deuxième circuit de la saison samedi.

«Mon élan s’améliore à chacune de mes présences au bâton, a-t-il expliqué. [Samedi], j’ai réussi à envoyer un lancer dans le milieu de la zone des prises vers la droite pour le circuit. La situation s’améliore de jour en jour.»

Ohtani sera utilisé comme frappeur désigné par les Angels en 2019. Il devra attendre la saison prochaine avant de monter de nouveau sur le monticule.