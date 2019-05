Euro 2020: l'UEFA veut choyer les partisans

Plus de billets réservés aux supporters des équipes participantes et à des prix abordables: c'est la promesse de l'UEFA, dimanche, en vue de l'Euro-2020.

«Le programme "Les supporters d'abord" va attirer des fans aux matchs avec davantage de billets à des prix abordables», a déclaré le directeur commercial de l'UEFA, Philippe Margraff, lors d'une conférence de presse à Budapest.

Tous les matchs seront diffusés sur TVA Sports et TVA Sports direct.

Pour marquer le 60e anniversaire du championnat d'Europe, l'édition 2020 se déroulera pour la première fois dans 12 villes européennes, du 12 juin au 12 juillet: Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome, Saint-Pétersbourg et Londres.

Environ 2,5 millions de billets seront réservés aux supporters des équipes participantes et au public: «c'est plus que le nombre total de billets disponibles pour l'Euro-2016» en France, a ajouté Margraff.

«50% des billets seront pour le public et plus de 30% pour les supporters des deux équipes (à chaque match), ce qui est un ratio beaucoup plus élevé qu'aux deux dernières coupes du monde», a-t-il ajouté.

Un premier lot de billets sera mis en vente du 12 juin au 12 juillet prochain: 1,5 million seront disponibles pour le public, soit 50 % de plus que pour l'Euro-2016, selon l'UEFA.

La vente de billets pour les supporters d'équipes participantes débutera quant à elle en décembre, après le tirage au sort des groupes de l'Euro-2020, prévu le 30 novembre.

Tous les billets seront disponibles exclusivement sur le site en ligne de l'UEFA.