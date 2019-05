Nadal enfin en finale!

Rafael Nadal s'est qualifié samedi pour sa première finale de la saison sur terre battue en battant le Grec Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 en demi-finales du tournoi Masters 1000 de Rome.

Déjà huit fois titré à Rome, où il a aussi perdu deux finales (en 2011 et 2014 contre Novak Djokovic), Nadal ne faisait pas une montagne de ce qui pour d'autres serait un accomplissement.

«Je suis heureux d'être en finale, bien sûr. Mais ça n'était pas un drame de perdre en demi-finales», a-t-il flegmatiquement expliqué en conférence de presse.

Un drame, non. Mais une petite surprise sans doute de l'avoir vu buter avant la dernière marche à Monte-Carlo, Barcelone puis Madrid, où c'est justement Tsitsipas qui l'avait arrêté.

En Espagne, le jeune Grec (7e joueur mondial) s'était imposé 6-4, 2-6, 6-3. Mais sur les courts du Foro Italico, il n'a pas affronté le même Nadal.

Une semaine plus tard, le roi de la terre battue a trouvé plus de profondeur, empêchant Tsitsipas d'entrer dans le court, et a dirigé tout le match avec beaucoup d'autorité.

«La semaine dernière, je n'avais pas bien joué. Aujourd'hui, j'ai fait mieux. À Madrid, quand je frappais en coup droit, il avait la possibilité de riposter. Pas aujourd'hui», a expliqué Nadal.

Tsitsipas, lui, n'était pourtant pas si impressionné que ça, mettant sa défaite avant tout sur la lenteur des courts romains.

«Je me suis senti très proche. J'essaie de comprendre ce que j'ai mal fait parce que finalement, il n'y a qu'un bris dans chaque set», a expliqué le Grec.

À une semaine du début de Roland-Garros, la machine Nadal semble bien s'être mise en route.

Une finale classique

En finale, Nadal affrontera le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, qui est venu à bout de l'Argentin Diego Schwartzman 6-3, 6-7 (2/7), 6-3 dans l'autre demi-finale.

Le duel Djokovic-Nadal est l'un des plus grands classiques de l'histoire du tennis et les deux hommes s'affronteront dimanche pour la 54e fois (Djokovic a l’avantage 28-25).

Pour Djokovic, il s'agira de la neuvième finale sur les courts du Foro Italico, la cinquième contre Nadal. L'Espagnol a gagné le tournoi huit fois et le Serbe quatre fois.