Plus que jamais, la WWE a besoin d'un show

Tout est en place pour Money in the Bank, qui devient avec les années le cinquième événement spécial d’importance à la WWE. Une bonne carte, avec plusieurs bons matchs potentiels. Je pense notamment au match d’échelles Money in the Bank chez les hommes, Styles contre Rollins, Becky contre Charlotte, Kofi contre Kevin ainsi que le Miz et Shane, qui a défaut d’être un bon match devrait être spectaculaire.

La WWE a besoin d’un bon show. Maintenant plus que jamais. Un bon show va créer de l’intérêt pour Raw et SmackDown cette semaine et aiderait les cotes d’écoute aux États-Unis qui ont vraiment besoin d’augmenter dans les prochains mois.

Je vais me prêter au jeu des prédictions, mais je vous répète que je DÉTESTE ça! Je n’arrive jamais à penser comme Vince, mais j’arrive toujours à expliquer les décisions après coup. Bref. Voici mes gagnants :

Seth Rollins

Becky Lynch les deux fois

Kevin Owens

Pour le MITB chez les hommes, j’ai parlé sur différentes plates-formes de Baron Corbin parce que c’est le prochain à aller contre Rollins. Et je crois qu’une histoire entre le gagnant de la valise et le champion serait différente du gars qui encaisse sorti de nulle part. Même si c’est Corbin. De plus, Vince adore Corbin, à tort ou à raison. Sinon, Drew McIntyre est le choix le plus logique d’un point de vue WWE. Et si on veut vraiment surprendre la galerie, on y va avec Ricochet. Mais Andrade ou Bálor ne seraient pas de mauvais choix non plus. Je peux être plus indécis, vous croyez?!? Je pourrais vraiment monter un dossier sur chacun d’entre eux et faire du sens. C’est ce qui rend le match intéressant.

Chez les femmes, Ember Moon serait mon choix.

Le Miz

Rey Mysterio

Roman Reigns

Tony Nese

Les Usos

En terminant, deux décès ont touché le monde de la lutte dans la dernière semaine. Tout d’abord, de façon assez tragique, Silver King est décédé dans un ring de lutte samedi dernier à l’âge de 51 ans. De son vrai nom Cesar Gonzalez, il s’était surtout fait connaître du public américain à la WCW, un des meilleurs travaillants à l’époque. Ce qui n’est pas surprenant, car il vient d’une grosse famille de lutte au Mexique, étant le fils du membre du temple de la renommée Dr. Wagner et le frère de Dr. Wagner Jr.

La ligne est toujours mince lorsqu’une tragédie comme celle-ci survient entre le lutteur qui vend, qui fait trop bien sa job de faire croire aux fans qu’il est mal en point, et le lutteur qui l’est vraiment. Quand on regarde la vidéo, oui, Juventud Guerrera (son adversaire) et l’arbitre ont l’air de ne pas réaliser ce qui se passe. Au début ça va. Mais à un moment donné, après avoir eu toute la misère du monde à le tourner pour le tombé, après avoir fait un tombé qui n’était clairement pas planifié et après être resté au sol sans bouger après, l’arbitre ou Guerrera aurait dû allumer.

Bon. Maintenant c’est toujours plus facile de l’extérieur quand on connaît le résultat final. Je n’aurais pas voulu être à leur place. Et je ne crois pas qu’ils devraient porter le blâme. L’absence d’un médecin et d’une ambulance sur place ont probablement été plus dommageables. Comme on a vu avec Jerry Lawler à Montréal en 2012, le temps est tellement important dans ces situations. En même temps, comme pour Perroa Aguayo Jr. en 2015, il était déjà trop tard. Mais leur inertie m’a quand même surpris. Reste à savoir ce qui a causé la mort de King. Un malaise cardiaque ou quelque chose d’autre qui a causé l’arrêt cardiaque.

Différent mais tout aussi tragique, l’ancienne Diva de la WWE Ashley Massaro est décédée hier (jeudi) à la veille de ses 40 ans, elle qui aurait célébré son anniversaire le 26 mai prochain. Les raisons du décès demeurent toujours inconnues. Massaro avait remporté le Diva Search en août 2005 alors que Raw était présenté à Montréal.

D’ailleurs, ce n’est pas son seul lien avec la ville. Lorsque je l’avais rencontré en 2013 dans la région de Boston pour une convention de lutte, elle m’avait dit qu’elle avait habité la métropole pendant un bout de temps, alors qu’elle fréquentait Chuck Comeau, du groupe Simple Plan. Sa carrière fut relativement courte alors qu’elle a quitté la WWE en 2008 pour s’occuper de sa fille de 8 ans qui était malade. Mis à part des apparitions dans des conventions, elle n’a plus jamais lutté. Sa dernière présence d’importance avait été le mois dernier lors de WrestleCon, qui se déroulait à New York dans le cadre des festivités entourant WrestleMania.

Kevin Raphaël et moi avons enregistré un nouvel épisode des Anti-Pods de la Lutte sur QUB Radio. Cette semaine, on vous parle de la compétition que la WWE va avoir très bientôt, en plus de vous entretenir sur MITB. Écoutez ça et laissez-nous vos commentaires!

Matchs de la semaine

Sami Zayn c. AJ Styles c. Kofi Kingston Kofi Kingston c. Daniel Bryan Matt Riddle c. Adam Cole

Vidéos de la semaine

Là je comprends mieux pourquoi Nikki Cross a gagné ce combat

Qui a le plus de chances de gagner le MITB entre ces deux-là?

Résultats rapides

Londres, Royaume-Uni

Roman Reigns et Le Miz ont battu Bobby Lashley et Elias par disqualification lorsque Shane McMahon est intervenu.

Mojo Rawley a défait Apollo Crews

Baron Corbin a vaincu Ricochet

Nikki Cross a battu Naomi, Dans Brooke et Natalya dans un match quadruple menace

Rey Mysterio a défait Cesaro

Sami Zayn a vaincu Braun Strowman dans un match où les tombés pouvaient être faits n’importe où dans l’aréna

Vidéos de la semaine

Kevin Owens et Sami Zayn officiellement réunis!

En route vers Money in the Bank

Résultats rapides

Londres, Royaume-Uni

Andrade a battu Randy Orton, Ali et Finn Balor

Shane McMahon, Elias, Daniel Bryan et Rowan ont défait Roman Reigns et les Usos

Les Kabuki Warriors (Asuka et Kairi Sane), acc. par Paige ont vaincu Mandy Rose et Sonya Deville

Vidéo de la semaine

Il y a du talent à 205 Live

Résultats rapides

Londres, Royaume-Uni

Humberto Carrillo a battu Jack Gallagher, James Drake et Mark Andrews

Tony Nese a défait Ligero

Vidéo de la semaine

On ne se fatigue jamais de Kushida!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Keith Lee a battu Cezar Bononi

Kushida a défait Kona Reeves

Vanessa Borne, acc. par Aliyah a vaincu Jessie Elaban

Le match entre Viking Raiders et les Street Profits s’est soldé par une double disqualification lorsque les Forgotten Sons sont intervenus

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Glascow, Écosse

Piper Niven a battu Jamie Hayter

Jordan Devlin a défait Ligero

Ilja Dragunov a vaincu Jack Starz

Le combat entre Killer Kelly et Xia Brookside n’a pas fait de gagnante après les interventions de Jinny et Jazzy Gabert

Dave Mastiff a battu Wolfgang

Événement spécial, dimanche le 19 mai, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Money in the Bank:

Le champion Universel Seth Rollins c. AJ Styles

Le champion de la WWE Kofi Kingston c. Kevin Owens

La championne féminine de SmackDown Live Becky Lynch c. Charlotte Flair

La championne féminine de Raw Becky Lynch c. Lacey Evans

Match Money in the Bank chez les hommes (Ricochet, Baron Corbin, Drew McIntyre, Sami Zayn, Finn Balor, Ali, Andrade, Randy Orton)

Match Money in the Bank chez les femmes (Naomi, Natalya, Dana Brooke, Nikki Cross, Bayley, Mandy Rose, Ember Moon, Carmella)

Roman Reigns c. Elias

Le Miz c. Shane McMahon dans une cage

Le champion des États-Unis Samoa Joe c. Rey Mysterio

Le champion mi-lourd 205 Live Tony Nese c. Ariya Daivari

Daniel Bryan & Rowan c. The Usos (avant-gala)

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

