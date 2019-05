John Davidson quitte Columbus pour New York

Le président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus, John Davidson, a remis sa démission vendredi pour se joindre aux Rangers de New York afin d’assumer des fonctions identiques.

Les Rangers en ont fait l’annonce vendredi. L’ancien gardien des Blueshirts a récemment obtenu la permission des Jackets de discuter avec l’organisation new-yorkaise d’après un communiqué diffusé par le club de l’Ohio.

Remerciant l’organisation des Blue Jackets, Davidson a expliqué que seuls les Rangers avaient les arguments pour le faire quitter son poste.

«J'en suis venu à aimer cette organisation et la ville [de Columbus], a-t-il expliqué dans une lettre. Je n'aurais envisagé de partir que pour une seule opportunité et elle s’est présentée à moi. J’ai passé 30 ans avec les Rangers en tant que joueur et commentateur qui m’ont permis de développer des liens étroits avec cette équipe et la ville de New York.»

«[Davidson] nous a aidés à établir une culture gagnante fondée sur la préparation, le dur labeur, le sens des responsabilités et l’honnêteté, a pour sa part déclaré le président des Blue Jackets, Mike Priest. Il a donné le ton et a embauché des gens capables de bâtir les Blue Jackets à travers le repêchage et le développement des joueurs, le tout avec l’objectif de former un club pouvant batailler et obtenir du succès au plus haut niveau chaque année.»

Davidson a disputé 301 matchs dans la Ligue nationale de hockey entre 1973-1974 et 1982-1983. L’homme de 66 ans a participé à 222 rencontres du calendrier régulier des Rangers et après sa carrière, il a agi comme analyste des parties de l’équipe à la télévision durant environ 20 ans.

L’Ontarien est devenu président des opérations hockey des Blues de St. Louis en 2006 et a quitté ceux-ci au profit de Columbus moins de six ans plus tard.

Vote de confiance pour le DG

Par ailleurs, Priest a indiqué que le directeur général Jarmo Kekalainen sera responsable des opérations hockey. Celui-ci a mis la main sur les attaquants Matt Duchene et Ryan Dzingel, notamment, peu avant la dernière date limite des transactions, et Columbus a atteint le deuxième tour éliminatoire.

«La culture gagnante dans laquelle nous sommes tous continuera avec Jarmo Kekalainen, qui agira à titre de gouverneur remplaçant et de DG, et nos leaders au sein du service des opérations hockey, a ajouté Priest. Nous demeurons engagés à poursuivre l’amélioration des récentes années et à amener la coupe Stanley à Columbus.»