«J’aurais mis Marc Bergevin dans le top 5»

Notre journaliste de hockey Renaud Lavoie a eu le privilège de se prononcer sur les candidats au titre de directeur général de l’année dans la Ligue nationale de hockey.

Voyez le segment «La mise en échec» dans la vidéo, ci-dessus.

Qui a-t-il favorisé dans son vote, un des 41 remis à la LNH pour couronner le gagnant? Le DG des Hurricanes de la Caroline

«Don Waddell était mon choix numéro un, a-t-il raconté à l’émission «JiC», à TVA Sports, vendredi. Au dernier repêchage, ils ont fait l’acquisition de Dougie Hamilton. On regardait la façon dont les Hurricanes faisaient des choses et on avait de sérieux doutes.

«Petit à petit, on a vu cette organisation grandir. Jusqu’au 1er janvier, personne ne pensait que cette équipe allait accomplir des choses intéressantes.»

Et qui étaient les autres DG sur la liste de Renaud Lavoie? Il n’a pas voulu dire. Mais il avoue avoir pris en considération le patron des Canadiens de Montréal pour l’ensemble de ses réalisations depuis le dernier repêchage.

«S’il y avait eu un top 5, j’aurais mis Marc Bergevin (dans les cinq premiers). Quand tu prends une équipe qui a terminé aussi loin au classement l’an dernier et ensuite l’amener à 95 points... il aurait été dans mes cinq noms.»

Doug Armstrong (Blues de St. Louis), Don Sweeney (Bruins de Boston) et Don Waddell (Hurricanes de la Caroline) sont les trois finalistes pour le titre de directeur général de l’année.