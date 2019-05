Retour d'Ignacio Piatti face au Revolution

Ignacio Piatti est prêt. Même s’il ne s'est pas entraîné au cours des huit dernières semaines sur la pelouse du Centre Nutrilait, le milieu argentin est tout feu tout flamme.

Voyez les explications de Nicolas A. Martineau dans la vidéo, ci-dessus.

De retour sur le terrain avec ses coéquipiers de l’Impact de Montréal, la veille,«Nacho» a continué d'en mettre plein la vue jeudi, à deux jours de la rencontre face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.



Il serait toutefois étonnant que Piatti, meilleur marqueur du Bleu-blanc-noir en 2018, soit du XI partant contre les «Revs». Il serait plus réaliste de penser que Rémi Garde insérera son joueur-vedette dans le match en deuxième demie.



«Ça fait deux mois qu’il n’a pas joué, a rappelé l’instructeur en chef de l’Impact à l’issue de la séance de jeudi. Pour n’importe quel joueur, c’est difficile de revenir immédiatement à son meilleur niveau.



«Je vais discuter avec lui pour voir (ce qu’il en pense). Je prendrai le meilleur de "Nacho" sans me poser de questions.»

Tout porte à croire que Nacho Piatti sera en uniforme samedi!



Or, si l'on se fie à ce qu'on connaît de Rémi Garde, Piatti risque de revenir graduellement... donc pas sur le XI pour ne pas risquer une rechute. #IMFC — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) May 16, 2019

Le retour du no 10 créera sans doute de l’espace dans l’axe, puisque les joueurs adverses tenteront de le couvrir à répétition afin qu’il ne profite d’aucune ouverture.



À propos, Maxi Urruti, qui s’est vu refuser le but égalisateur à Cincinnati, la semaine dernière, a enfilé son plus beau but à l’entraînement depuis qu’il est dans le giron. Une prouesse qui lui a valu des applaudissements.



Joueur par excellence de l'Impact en 2015, 2016, 2017, puis en 2018, Piatti a participé à trois rencontres, cette saison, enfilant trois buts.



Il n'a pas foulé la surface gazonnée depuis le 16 mars dernier dans un gain de 3-1 devant l'Orlando City SC, lors duquel il avait marqué à deux reprises.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports, dès 12h.