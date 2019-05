Passe avec la main: les quatre officiels seraient écartés

Les deux arbitres et les deux juges de ligne présents lors du but controversé ayant donné la victoire aux Sharks de San Jose en prolongation, mercredi soir à St. Louis, ne seraient plus sollicités pour le reste des séries éliminatoires.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste Andy Strickland sur Twitter, jeudi.

Hearing they’re done for the remainder of the playoffs. Two linesman as well #NHL https://t.co/XPEaG0wYMa — Andy Strickland (@andystrickland) 16 mai 2019

Le Québécois Marc Joannette fait partie du groupe qui serait laissé de côté, lui qui était l’un des deux arbitres en compagnie de Dan O’Rourke. Jonny Murray et Matt MacPherson étaient d’office en tant que juges de ligne.

Erik Karlsson a marqué en prolongation, mercredi soir, pour permettre aux Sharks de prendre les devants 2-1 face aux Blues dans la finale de l'Association de l'Ouest. Or, sur la séquence, Timo Meier a frappé la rondelle avec son gant vers Gustav Nyquist, qui l’a immédiatement refilée à Karlsson. Les quatre officiels n'ont pas vu la passe avec la main de Meier. Ils n'avaient pas recours à la reprise vidéo, car ce genre de jeu ne peut faire l'objet d'une révision.

Au cours des présentes séries éliminatoires, les arbitres Eric Furlatt et Dan O’Halloran ont également été tenus à l'écart, en raison d'une controverse lors du septième match de la série de premier tour entre les Sharks et les Golden Knights de Vegas. O’Halloran et Furlatt ont décerné une punition majeure au porte-couleurs des Knights Cody Eakin pour un double-échec commis à l’endroit de Joe Pavelski pendant la troisième période de la rencontre. La pénalité, qui a suivi la chute du capitaine des Sharks et qui a été remise en question par plusieurs, a permis à la formation californienne d’inscrire quatre buts en 4 min 01 s et de transformer un retard de 3 à 0 en une priorité de 4 à 3.