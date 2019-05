Passe avec la main: «Le coeur me lève»

L’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie considère que les arbitres du troisième match de la série opposant les Blues de St. Louis aux Sharks de San Jose ont «commis une bourde monumentale».

Il soutient que d’après les images du deuxième but d'Erik Karlsson, l’arbitre Marc Joannette aurait dû avoir les yeux rivés sur la rondelle, puisqu’il était directement face à l’action.

«La confirmation du but par Joannette manque cruellement de conviction, il sait que cette action n’est pas très nette», explique-t-il.

L’animateur a beaucoup de mal à s’expliquer que l’on puisse réviser un but en saison régulière, mais que lors d’une prolongation en finale d’association des séries éliminatoires, ce soit impossible.

«Des fois on prend cinq minutes à réviser un but en saison régulière ou en temps réglementaire [...] ça fait 10 minutes qu’on niaise pour un but qui ne veut rien dire, on est un mardi soir de février et on travaille tous demain [...], mais en séries c’est impossible, ça veut dire que la coupe Stanley peut se gagner sur une action comme celle qu’on a vue», conclut-il.

L’entièreté du segment est disponible dans la vidéo ci-dessus.