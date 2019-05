«La Ligue ne fait pas son travail»

Le but d’Erik Karlsson lors de la première période de prolongation du troisième match de la finale de l'Association de l'Ouest contre les Blues St. Louis n’a pas fini de faire réagir.

En effet, le défenseur des Sharks a trouvé le fond du filet sur une erreur des officiels qui n’ont pas vu la passe avec la main que Timo Meier avait effectuée quelques secondes auparavant.

«Ce n’est jamais amusant de voir ça et je me mets à la place des officiels, car moi j’ai passé par là, a souligné l’expert des questions d’arbitrage de la chaîne TVA Sports, Stéphane Auger. Les dernières personnes qui veulent avoir un impact sur un match, ce sont les officiels. Ce n’est pas un réveil qui est "le fun" ce matin pour les officiels.

«Ceci étant dit, oui c’est une passe avec la main. Les arbitres ne sont pas mal placés. L’arbitre dans le coin de la patinoire, pour lui c’est impossible de le voir, il regarde à travers le gardien de but et Schenn. Il est très bien placé, (mais) il ne peut pas voir la passe avec la main. Impossible pour lui. [...] Ça se passe vite et c’est manqué par les officiels. Je comprends la réaction des amateurs ce matin. Les directeurs généraux, ils doivent s’asseoir et règlent la situation.»

La séquence manquée par les officiels ne pouvait être sujette à une reprise vidéo. Et au final, voilà le cœur du problème.

«Si ces petites choses sont révisées par la Ligue, est-ce qu’on parle de l’arbitrage dans les séries?, a continué Auger. L’officiel ne peut pas appeler quelque chose qu’il n’a pas vu, comme c’est arrivé à San Jose avec le double-échec. Hier, ils ne l’ont pas vu et ne l’ont pas appelé. Sauf que la Ligue, elle ne fait pas son travail. Tout le monde sait que ce n’est pas un bon but.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Réécoutez Les Partants quand vous le voulez sur QUB Radio