Gerardo Parra s’illustre dans un gain des Nationals

Avec une production de trois points, Gerardo Parra a mené les Nationals vers un gain de 7 à 6 face aux Mets de New York, jeudi, à Washington.

Le joueur de premier but des Nationals a produit deux points à l’aide de son troisième circuit de la saison, en cinquième manche. Plus tôt dans la rencontre, il avait réussi un double productif.

Le point victorieux a été produit par Kurt Suzuki, en septième manche, à l’aide d’un simple.

Du côté des Mets, Michael Conforto a claqué son neuvième circuit de la saison, bon pour trois points.

La victoire est allée au dossier de Dan Jennings (1-2) tandis que la défaite a été portée à la fiche de Zach Wheeler (3-3). Sean Doolittle a obtenu le sauvetage.

Profar et Phegley propulsent les Athletics

À Detroit, Jurickson Profar et Josh Phegley ont chacun produit quatre points dans l'écrasante victoire de 17 à 3 des Athletics d’Oakland face aux Tigers.

Profar a réussi un grand chelem en troisième manche tandis que Phegley a frappé un circuit de deux points ainsi qu’un simple et un double productifs.

Mark Canha, Marcus Semien et Matt Olson ont également étiré les bras dans la victoire.

Chris Bassitt (2-1) a livré toute une performance sur la butte pour les Athletics, n’allouant que quatre coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches. Il a aussi retiré sept frappeurs au bâton.

Du côté des Tigers, Spencer Turnbull (2-3) a subi la défaite.

Les Rangers dominants

À Kansas City, les Royals ont encaissé un dur revers de 16 à 1 aux mains des Rangers du Texas.

Lance Lynn (5-3) a brillé au monticule pour les visiteurs, allouant seulement un point, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il a également réussi cinq retraits sur des prises.

Sur le plan offensif, Rougned Odor a mené les Rangers en claquant deux circuits de deux points. Odor compte cinq circuits depuis le début de la campagne.

Pour leur part, Willie Calhoun et Logan Forsythe ont chacun produit trois points. Joey Gallo, Calhoun et Hunter Pence ont tous propulsé la balle à l’extérieur du terrain pour les visiteurs.

Homer Bailey (4-4) a été le lanceur perdant du côté des Royals, lui qui a concédé six points, dont cinq mérités, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers.