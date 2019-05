Anthony Mantha propulse le Canada vers la victoire

Anthony Mantha a fait mouche à deux reprises dans un gain de 5 à 2 du Canada contre la France, jeudi, à Kosice, en Slovaquie, dans le cadre du Championnat du monde de hockey.

Le Québécois connaît un excellent tournoi, lui qui occupe le troisième rang des pointeurs avec cinq buts et quatre mentions d’aide pour neuf points. Il n’est devancé que par le Russe Nikita Kucherov (10 points) et le Suédois William Nylander (10).

Mantha a été le premier à ouvrir la marque jeudi, à mi-chemin du premier vingt, pendant un avantage numérique. Il a récidivé au dernier tiers, cette fois à forces égales.

Darnell Nurse, Anthony Cirelli et Mark Stone ont aussi fait trembler les cordages pour le Canada.

«J’ai aimé notre première période, a dit l’entraîneur-chef du Canada, Alain Vigneault, au site du tournoi.

«Nous sommes venus pour jouer et nous avons bien performé. En deuxième, nous avons été un peu plus mous défensivement, ce qui a donné des occasions à la France. Ils ont ramené le pointage à 3 à 2 et, après cela, nous avons commencé à jouer avec le sentiment d’urgence que la situation exigeait.»

La réplique de la France est venue des bâtons de Damien Fleury et d'Anthony Rech.

Un rêve

Carter Hart a réalisé 21 arrêts dans la victoire.

De l’autre côté de la patinoire, Henri Corentin Buysse a bloqué 41 des 46 lancers auxquels il a fait face.

Buysse disputait un premier match en carrière avec la formation senior de la France.

«Enfant, tu rêves d’affronter le Canada et ça m’est arrivé, a-t-il raconté. Je suis très heureux et j’ai plutôt bien joué. J’aurais pu faire mieux sur quelques buts, mais j’ai aussi été chanceux, car ils ont raté quelques lancers et ont frappé le poteau.»

Après avoir perdu son premier duel du Mondial, 3 à 1 contre la Finlande, le Canada a remporté ses trois matchs suivants.

Les représentants de l’unifolié ont maintenant rendez-vous avec l’Allemagne, samedi. Les Allemands, meneurs dans le groupe A, sont invaincus depuis le début de la compétition. Leurs trois derniers duels de la phase préliminaire ne seront toutefois pas de tout repos.

Après avoir croisé le fer avec le Canada, ils se frotteront aux États-Unis et à la Finlande.