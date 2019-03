«Une bande de gars déprimée»

Claude Julien garde le cap, mais il commence à se faire tard pour les Canadiens de Montréal.

En pleine course aux séries, l’équipe vient de perdre quatre de ses six derniers matchs alors que les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline se sont accrochés aux deux rangs du quatrième as de l’Association de l’Est.

Vers la fin du match contre les Blackhawks de Chicago, samedi, le moral des troupes semblait à son plus bas, a observé Mike Bossy.

«Lorsqu’ils ont pris leur temps d’arrêt, il restait une minute et quelques secondes. Je n’ai jamais vu une bande de gars avoir l’air aussi déprimée. Jo (Drouin) en tête.»

Quel est le problème, mais surtout, quelle attitude le Tricolore doit-il adopter?

«All in!», se sont écriés simultanément Yvon Pedneault et Mike Bossy, lundi, à l’émission «JiC», à TVA Sports.

«Je suis tanné des excuses et (du prétexte) "on n’était pas supposé être là". Le jeu en défense ne fonctionne pas. Carey Price ne peut pas tout arrêter parce qu’on n’est pas bon défensivement!», a soulevé Bossy.

«Surtout pas de la façon dont joue Shea Weber!», a soulevé Yvon Pedneault.

«En début de saison, on gagnait. On marquait des buts. Là, on n’en marque plus», d'ajouter la légende des Islanders de New York.

Samedi dernier, plusieurs remettaient en question le temps de glace octroyé à Jordan Weal, cet attaquant droitier acquis des Coyotes de l’Arizona à la récente date butoir des échanges.

Le nouveau numéro 43 a été sur la glace pendant plus de 19 minutes dans la défaite de 2-0 face aux Blackhawks.

Malgré ce frustrant revers, l'effort y était tout de même. Montréal a expédié 48 lancers - dont sept provenant du bâton actif d'Andrew Shaw - sur le Châteauguois Corey Crawford, qui a été intraitable.