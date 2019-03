«On n'est pas finis» - Claude Julien

Avec 10 matchs à jouer cette saison, les Canadiens de Montréal accusent un retard de trois points sur les Blue Jackets de Columbus et le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

«On n'est pas finis, a dit l'entraîneur-chef Claude Julien, lundi matin, après l'entraînement des siens à Brossard. On a perdu un match qu'on aurait pu gagner samedi, mais on va se battre jusqu'à la toute fin et tout donner pour faire les séries.

«Cette équipe-là veut gagner. C'est un bon groupe qui a travaillé fort toute l'année et c'est ce que je veux voir jusqu'à la fin.»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

Julien a également été appelé à commenter le fait que son joueur de centre Jesperi Kotkaniemi n'avait joué que pendant 7 min 56 s contre les Blackhawks de Chicago, samedi.

«C'est naturel, a-t-il expliqué. Si tu fais jouer un joueur et qu'il continue de faire des erreurs qui risquent de te coûter des buts, est-ce qu'on va pardonner l'entraîneur en se disant que les jeunes joueurs ont joué même s'ils n'ont pas fait les séries? Non.

«[Kotkaniemi] va être un grand joueur ici. Il a 18 ans, c'est sa première année. On n'en fait pas un plat de notre côté. Ça fait partie de l'apprentissage.»

Par ailleurs, lors de l'entraînement, les trios offensifs et les duos de défenseurs sont demeurés les mêmes que lors de la défaite de 2-0 face aux Blackhawks.