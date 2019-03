Charlie Montoyo n’est pas inquiet pour Guerrero

Lorsqu’il s’est présenté au camp des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero fils a fait osciller la balance à 250 lb. C’est lourd pour un joueur de 6 pi et 2 po. Cependant, ce n’est pas une source de préoccupation pour le nouveau gérant de l’équipe, Charlie Montoyo.

«Je ne suis pas attardé à son poids pour être honnête, a-t-il indiqué lundi, lors d’une conférence téléphonique en marge des deux rencontres des Blue Jays à Montréal la semaine prochaine.

«Depuis le début du camp, il se déplaçait bien lorsqu’il était en défensive. Il avait un bon rendement au troisième but et il frappait bien la balle.»

Puis, Guerrero fils a été blessé à un muscle de l’abdomen au cours d’un duel préparatoire contre les Pirates de Pittsburgh, le 8 mars dernier. Un élan de bâton qui gardera son nom sur la liste des éclopés pour encore deux semaines.

Ce n’est pas lié à la condition physique de l’athlète de 19 ans, selon Montoyo.

«Tout le monde peut se blesser à cette partie du corps, a précisé le gérant de l’équipe torontoise. Ce n’est pas arrivé en raison de son poids. Vladimir a toujours été un gros bonhomme et pour le moment, ça ne nuit pas à ses performances en défensive ou au bâton.»

«Devrait-il perdre cinq ou 10 livres? Je ne sais pas. On verra si ça devient un problème.»

Pas un gros camp

À la fin de la dernière saison, le fils du légendaire joueur des Expos pesait entre 235 et 240 lb. Il aurait donc pris un autre 10 lb avant de se pointer au camp de Blue Jays. Coïncidence ou pas, Guerrero fils ne cassait rien au camp d’entraînement avec une moyenne de ,211 en 19 apparitions au bâton.

«Avant sa blessure, Vladimir ne connaissait pas son meilleur camp. Par contre, selon mon évaluation, il jouait bien, a précisé Montoyo. Pour être honnête, je ne l’avais pas vu jouer beaucoup avant le début de notre camp. Je vais en apprendre plus sur lui à mesure que je le verrai sur le terrain.»

«En attendant, on va souhaiter qu’il recouvre la santé. On devrait le revoir avec nous très bientôt.»

En voyant le poids de Guerrero fils, on peut se demander si ses gènes familiaux pourraient être à l’origine de sa situation actuelle. Cela ne semble pas le cas.

À son arrivée avec les Expos en 1996, son père Vladimir mesurait 6 pi et 3 po et pesait environ 200 lb. Il était capable de voler des buts. Puis, vers la fin de sa carrière, son poids a grimpé jusqu’à 235 lb. Il était moins mobile, mais c’était surtout en raison de ses genoux qui étaient en mauvais état.

Encore des luttes

Il reste encore une semaine au camp des Blue Jays. Montoyo et ses adjoints ont encore quelques décisions à prendre avant d’établir leur formation de 25 joueurs pour le début de la saison régulière.

«Il y a des luttes à l’avant-champ et dans l’enclos des releveurs, a mentionné le gérant. On ne sait pas encore si on va garder sept ou huit releveurs. Le poste de joueur d’utilité à l’avant-champ va se jouer entre Richard Urena et Eric Sogard.»

«Je m’attends à ce que notre formation soit presque complétée lorsque nous arriverons à Montréal la semaine prochaine.»