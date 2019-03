Bianca Andreescu: une victoire majeure «possible» dès cette année

Ça ne s’était jamais vu. La victoire de la Canadienne Bianca Andreescu lors du tournoi d’Indian Wells, dimanche, était une première. Jamais un représentant ou une représentante de l’unifolié n’avait triomphé dans une compétition de cette envergure.

Grâce à cette victoire, Andreescu a grimpé jusqu’au 24e échelon mondial. Et ça ne semble être que le début.

«Ça se compare aux finales de Milos Raonic (2016) et d'Eugenie Bouchard (2014) à Wimbledon, a souligné Valérie Tétreault, directrice des communications et des relations médias chez Tennis Canada et analyste-tennis de la chaîne TVA Sports, lundi, lors de l’émission Les Partants. Mais en tant que titre, c’est le tournoi le plus important remporté par un Canadien ou une Canadienne en simple. Il n’y a pas d’autres compétitions c’est sûr.»

Bien sûr, Raonic et Bouchard ont atteint la phase ultime du prestigieux tournoi sur gazon de Wimbledon. Raonic a remporté sept tournois de catégorie ATP 250 et un de catégorie ATP 500 (Washington en 2014). Et Bouchard, de son côté, a triomphé à Nuremberg en 2014, un tournoi de catégorie International de la WTA. Et on peut même penser à Aleksandra Wozniak qui avait remporté les grands honneurs à Stanford en 2009, un tournoi, alors, de catégorie Tier II (maintenant WTA Premier).

Mais aucune de ces compétitions ne se rapproche de l’envergure du tournoi d’Indian Wells, qui est de catégorie Premier Mandatory. En d’autres mots, il s’agit d’une des compétitions les plus importantes après les quatre tournois majeurs.

Pour y arriver, Andreescu a non seulement démontrer des capacités physiques hors de l’ordinaire, mais également une grande force mentale.

«À 18 ans, ce n’est pas évident, a continué Tétreault. On a vu qu’elle passait par toute la gamme des émotions. Elle sait les gérer. Et ce n’est pas la première fois qu’elle fait face à ce genre de situation.

«On se souvient en début d’année lorsqu’elle est allée jusqu’à la finale à Auckland, elle était passée par les qualifications, donc beaucoup de matchs. Elle s’est présentée à Melbourne et a encore dû participer aux qualifications. [...] Je me souviens de l’avoir vu jouer là-bas et elle souffrait physiquement. Mais elle trouvait toujours la manière de ressusciter pour aller chercher des victoires.»

Et si Andreescu est capable de soulever le trophée d’un tournoi aussi important que celui d’Indian Wells, on peut maintenant réfléchir à ce qu’elle pourrait accomplir lors des épreuves majeures.

«Avant même qu’elle dispute la finale d’hier, je la regardais et je me disais que si elle est capable de jouer comme ça match après match, semaine après semaine, selon moi, elle a ses chances de remporter un Grand Chelem dès cette année, a confié Tétreault. Et de la manière qu’elle s’est comportée contre une vétérane comme Angelique Kerber en finale, j’y crois plus que jamais. [...] Je ne veux pas dire que ça va arriver, mais je dis que c’est possible.»

La Japonaise Naomi Osaka, maintenant numéro un mondiale, avait remporté en 2018 le tournoi d’Indian Wells. Quelques mois plus tard, elle remportait les Internationaux des États-Unis et plus récemment, en début d’année 2019, les Internationaux d’Australie.

Rien n’est garanti qu’Andreescu empruntera le même chemin, mais, au moins, c’est possible.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

