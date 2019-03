Beaucoup de contestations, peu de succès

En date de dimanche matin, les entraîneurs-chefs de la Ligue nationale avaient contesté 236 buts. Seulement 90 jugements ont été renversés.

Dans plus de la moitié de ces contestations, l’obstruction à l’endroit du gardien était en cause. Dans 108 cas sur 145, la décision a été maintenue par les juges vidéo.

Les instructeurs ont toutefois connu plus de succès en ce qui a trait aux hors-jeu : ils ont demandé 80 révisions et ils ont vu juste à 53 reprises. Les buts ont alors été retirés aux équipes adverses.

Le CH impliqué dans 17 contestations

Chez les Canadiens de Montréal, 17 contestations ont été enregistrées jusqu’ici. Claude Julien s’est prévalu de 10 révisions : ç'a porté fruit seulement quatre fois.

Les joueurs du Tricolore ont quant à eux fait l’objet de sept contestations. Après contestation, il se sont vus retirés un but à quatre occasions. Ce cumulatif est identique à celui des Sénateurs d’Ottawa et des Bruins de Boston dans la section Atlantique. Les Red Wings de Detroit partagent le sommet dans l’Association de l’Est avec six buts retranchés.

Les Flames de Calgary, eux, sont les grands perdants dans la LNH à ce chapitre, avec sept filets annulés.

Enfin, seulement six équipes ont vu un but refusé être accordé après révision : Ottawa, Tampa Bay, Minnesota, Nashville, Edmonton et Vegas.

Les Golden Knights, comme les Wings, ont été mêlés à 24 contestations, soit le plus haut total dans la LNH jusqu'ici.